2020-01-30T11:33:16+03:00
Происшествия

«Просела под снегом»: в жилом доме в Новосибирске обрушилась крыша

Пострадавших и погибших нет
Ульяна ДЖАНКОВА
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В жилом дому рухнула часть кровли.В жилом дому рухнула часть кровли.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Новосибирске в доме №31/1 по улице Народной провалилась крыша. Все произошло вечером в среду, 29 января. Предварительная причина — кровля просела под тяжестью снега. На место ЧП выезжали спасатели МЧС.

— Помощь никому не потребовалась. Повреждено несколько листов крыши. Все коммуникации в доме в норме. УК расчистила место, где провалилась крыша, сделал временную кровлю, — сообщил КП-Новосибирск руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Известно, что сегодня представители УК полностью должны восстановить крышу.

Несмотря на это, прокуратура Калининского района Новосибирска организовала проверку в связи с обрушением крыши дома

— Прокуратура с выездом на место проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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