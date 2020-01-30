Предприниматель, заказавший убийство друга, получил 16 лет «строгача»
Суд признал Ивана Жирова и Карена Карапетяна виновными в убийстве. Первому, который исполнил роль киллера, назначено наказание в 20 лет лишения свободы, второму, заказавшему расправу - 16. Обоим – в колонии строгого режима.
Как выяснил Следственный комитет, заказчик решил устранить друга и партнера из-за разногласий в бизнесе. Исполнять заказ поручил молодому дембелю. Проинструктировал его, дал адрес жертвы.
- Он меня обнимал, говорил «спасибо, тетя Лариса», - мама погибшего бизнесмена рассказала про заказчика убийства. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Вечером 30 декабря 2018 года Жиров напал на Шандро с ножом, который купил специально для убийства.
В итоге предприниматель погиб, пострадали родные Шандро, которые попытались защитить жертву. Жиров признал свою вину, Карапетян – нет. Суд признал виновными и того, и другого.
Киллер убил новосибирского предпринимателя на глазах его матери.Вадим АЛЕКСЕЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU