2020-01-30T12:41:40+03:00
Происшествия

Предприниматель, заказавший убийство друга, получил 16 лет «строгача»

Новосибирский областной суд вынес приговор по делу об убийстве Шандро Оглы
Вадим АЛЕКСЕЕВКсения ПОЛТОРАНИНА
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Заказчику и киллеру вынесли приговор.Заказчику и киллеру вынесли приговор.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Суд признал Ивана Жирова и Карена Карапетяна виновными в убийстве. Первому, который исполнил роль киллера, назначено наказание в 20 лет лишения свободы, второму, заказавшему расправу - 16. Обоим – в колонии строгого режима.

Как выяснил Следственный комитет, заказчик решил устранить друга и партнера из-за разногласий в бизнесе. Исполнять заказ поручил молодому дембелю. Проинструктировал его, дал адрес жертвы.

- Он меня обнимал, говорил «спасибо, тетя Лариса», - мама погибшего бизнесмена рассказала про заказчика убийства. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Вечером 30 декабря 2018 года Жиров напал на Шандро с ножом, который купил специально для убийства.

В итоге предприниматель погиб, пострадали родные Шандро, которые попытались защитить жертву. Жиров признал свою вину, Карапетян – нет. Суд признал виновными и того, и другого.

Киллер убил новосибирского предпринимателя на глазах его матери.Вадим АЛЕКСЕЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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