Полиция проверила почерки гаишников после скандального рапорта с матом
Скандальный рапорт гаишника был опубликован в группе «Омбудсмен полиции». В тексте документа синей ручкой написано: «Прошу вас освободить меня от выполнения служебных обязанностей 20.12.2019 за ранее отработанное время. С правилами поведения в быту ознакомлен, обязуюсь выполнять». А сверху , видимо, решение руководства – мат из трех букв красными чернилами. Если вкратце – полицейский выходного не получил.
В соцсетях разгорелась настоящая буря:
- Позорище, терпилы!
- Да такого руководителя самого послать надо, - это, пожалуй, самые сдержанные из комментариев.
Корреспонденты КП-Новосибирск обратились за комментариями в ГУ МВД России по Новосибирской области. Там нашим вопросам не удивились - рапорт видели:
- Была проведена служебная проверка, почерковедческие экспертизы. Никто из сотрудников полиции, обозначенных в рапорте, отношения к нему не имеют. Это фейк, - пояснили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU