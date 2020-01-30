Полиция проверила почерки гаишников после скандального рапорта с матом

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:16:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Скандальный рапорт гаишника был опубликован в группе «Омбудсмен полиции». В тексте документа синей ручкой написано: «Прошу вас освободить меня от выполнения служебных обязанностей 20.12.2019 за ранее отработанное время. С правилами поведения в быту ознакомлен, обязуюсь выполнять». А сверху , видимо, решение руководства – мат из трех букв красными чернилами. Если вкратце – полицейский выходного не получил.

В соцсетях разгорелась настоящая буря:

- Позорище, терпилы!

- Да такого руководителя самого послать надо, - это, пожалуй, самые сдержанные из комментариев.

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились за комментариями в ГУ МВД России по Новосибирской области. Там нашим вопросам не удивились - рапорт видели:

- Была проведена служебная проверка, почерковедческие экспертизы. Никто из сотрудников полиции, обозначенных в рапорте, отношения к нему не имеют. Это фейк, - пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU