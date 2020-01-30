Из-за коронавируса встречу хоккеистов из Китая и Латвии перенесли в Новосибирск

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:06:51+03:00

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Встречу «Куньлунь Ред Стар» с рижским «Динамо» перенесли. Игроки сыграют в Новосибирске 24 февраля. Причина изменений в расписании матчей — коронавирус. Об этом сообщает сайт Континентальной хоккейной Лиги.

— В связи с невозможностью проведения матчей Чемпионата КХЛ сезона 2019/2020 на территории КНР по причине распространения коронавируса, а также по обращению ХК «Куньлунь Ред Стар» и согласия ХК «Динамо» Рига, Лига приняла решение о переносе места проведения матча. Он состоится не в Пекине, а в Новосибирске, — сообщает ресурс.

Напомним, в Китае сейчас бушует эпидемия коронавируса. Есть погибшие. В России пока не зарегистрирован ни один случай. Многие авиакомпании приостановили вылеты в Китай. Также к ним присоединились и туроператоры, которые пока не продают путевки в Поднебесную. Закрыта пешеходная и автомобильная граница России и Китая.

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ИСТОЧНИК KP.RU