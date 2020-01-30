«Избил пилота, обматерил полицейского»: сибиряка, устроившего дебош в самолете, посадили на 3,5 года
В Новосибирской области осужден пассажир рейса Новосибирск-Москва. Он обматерил пассажиров, подрался с командиром судна, а когда его задержали полицейские, не жалел крепких слов и в их адрес.
Конфликт произошел еще в мае 2019 года. Самолет «Новосибирск-Москва» должен был вылететь из аэропорта «Толмачево».
— Он признан виновным в совершении сразу нескольких преступлений: хулиганские действия на борту воздушного судна, публичное оскорбление представителя власти и совершение иных насильственных действий, — сообщили в Западно-Сибирском СУТ СК России.
Приговором Обского городского суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.
ИСТОЧНИК KP.RU