Взбешенная сибирячка порезала ножом своего мужа

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:00:55+03:00

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Против 32-летней жительницы села Красная Грива Доволенского района возбудили уголовное дело. В новогоднюю ночь она серьезно ранила своего 23-летнего мужа.

Причина конфликта неясна. Все было хорошо, сидели, выпивали, а потом поссорились. Женщина схватила нож и ударила им молодого мужа. Попала в подмышку.

Мужчине тут же стало плохо. «Скорая увезла» его в больницу. Полицейские проводят расследование, выясняют, был ли у супругов дети, возможно, все произошло на их глазах.

— Судебно-медицинская экспертиза оценила ранение мужа обвиняемой как тяжкий вред здоровью. Жену задержала полиция. Сейчас ее отпустили под подписку о невыезде, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», женщине может до восьми лет восемь лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU