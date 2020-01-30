Взбешенная сибирячка порезала ножом своего мужа
Против 32-летней жительницы села Красная Грива Доволенского района возбудили уголовное дело. В новогоднюю ночь она серьезно ранила своего 23-летнего мужа.
Причина конфликта неясна. Все было хорошо, сидели, выпивали, а потом поссорились. Женщина схватила нож и ударила им молодого мужа. Попала в подмышку.
Мужчине тут же стало плохо. «Скорая увезла» его в больницу. Полицейские проводят расследование, выясняют, был ли у супругов дети, возможно, все произошло на их глазах.
— Судебно-медицинская экспертиза оценила ранение мужа обвиняемой как тяжкий вред здоровью. Жену задержала полиция. Сейчас ее отпустили под подписку о невыезде, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», женщине может до восьми лет восемь лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU