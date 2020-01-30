«Бросил бы это ведро!»: водитель второй день живет в грузовике с мороженым

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:38:50+03:00

Автомобиль выбросило кювет, но помогать ему не спешат

Изменить размер текста: A A

Водитель грузовика Hino, слетевшего с трассы под Новосибирском, вторые сутки ночует в машине. Вытащить транспорт из западни никак не могут.

Несчастный случай произошел в среду, 29 января недалеко от поселка Кадниха в Тогучинском районе.

В 10 утра водитель большегруза едва не столкнулся с КамАЗом, который вез зерно. Уходя от столкновения, он свалился с трассы и застрял в снегу. Через какое-то время на помощь вернулся КамаАЗ, но вытащить 5-тонную махину из кювета не смог. Пытались помочь и другие машины — но все без толку.

В итоге мужчина остался ночевать в грузовике. Информация о нем появилась в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». По словам одного из подписчиков, бедолага по-прежнему ждет подмоги. К нему приезжают коллеги, привозят горячий чай. Делятся едой и другие неравнодушные люди. А вот компания мороженого, которой принадлежит грузовик, никак не откликается.

Подписчики группы поразились, почему мужчина терпеливо ждет на морозе. Ведь он мог бы просто вызвать спасателей или уехать домой. Осудили они и бездействующую компанию.

Водитель вторые сутки ночует в грузовике, сторожит машину, но на подмогу ему не спешат.

— Бросил это ведро да поехал бы домой. Ни одна железка, не стоит жизни и здоровья человека.

— Если компания не торопится, то зачем водителю подвергать себя опасности?

— Ну правильно, зима, мороженное продается плохо. Поэтому компания приняла решение оставить его там до лета. Товар не растает!

В пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск сказали, что не получали сообщений о грузовике.

ИСТОЧНИК KP.RU