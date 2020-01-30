2020-01-30T08:09:42+03:00
Недвижимость

Теперь Новосибирск останется без недорогого жилья

Дешевые новостройки Новосибирска закончатся, если государство начнет выдавать маткапитал на одного ребенка, считают эксперты Центрального агентства недвижимости. Спрос на них резко возрастет, но предложение не вырастет
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От покупки жилья новосибирцев удерживают два фактора: первый взнос в размере 20% от стоимости квартиры и высокие ставки по ипотеке. Семьи с одним ребенком в 27% случаев не могут накопить на первый взнос, продолжая арендовать жилплощадь. Предложение Президента России выдавать материнский капитал за рождение первого ребенка сделает недвижимость доступной даже для семей с заработком не более 50 000 рублей.

Пик спроса затронет недорогие квартиры стоимостью до 60 000 рублей за квадратный метр. По статистике Центрального агентства недвижимости, 41% клиентов с детьми приобретают однокомнатные квартиры площадью не более 40 квадратных метров, а 24% - двухкомнатные площадью до 60 квадратных метров.

- Недорогое жилье попросту сметут, цена на оставшуюся недвижимость возрастет соответственно спросу. Дешевых новостроек на рынке Новосибирска не хватает и сейчас, их процент едва достигает 12. Еще процентов 20 - это так называемое жилье комфорткласса, но формально не соответствующее этой категории, - говорит Дмитрий Жуков, директор по развитию Центрального агентства недвижимости.

Роста новостроек экономкласса при этом ожидать не стоит. Усиление роли банков из-за ввода эскроу-счетов провоцирует застройщиков предлагать более дорогое жилье. Дешевое попросту не окупается. Таким образом, доступность недвижимости для многодетных семей не возрастет - они будут вынуждены покупать квартиры более высокого класса либо подорожавшую вторичную недвижимость.

Напомним, 15 января Президент России выступил с посланием Федеральному собранию. Владимир Путин упомянул необходимость распространить программу материнского капитала на одного ребенка. Одним из вариантов использования этой государственный субсидии является улучшение жилищных условий.

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