Теперь Новосибирск останется без недорогого жилья

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:09:42+03:00

Дешевые новостройки Новосибирска закончатся, если государство начнет выдавать маткапитал на одного ребенка, считают эксперты Центрального агентства недвижимости. Спрос на них резко возрастет, но предложение не вырастет

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От покупки жилья новосибирцев удерживают два фактора: первый взнос в размере 20% от стоимости квартиры и высокие ставки по ипотеке. Семьи с одним ребенком в 27% случаев не могут накопить на первый взнос, продолжая арендовать жилплощадь. Предложение Президента России выдавать материнский капитал за рождение первого ребенка сделает недвижимость доступной даже для семей с заработком не более 50 000 рублей.

Пик спроса затронет недорогие квартиры стоимостью до 60 000 рублей за квадратный метр. По статистике Центрального агентства недвижимости, 41% клиентов с детьми приобретают однокомнатные квартиры площадью не более 40 квадратных метров, а 24% - двухкомнатные площадью до 60 квадратных метров.

- Недорогое жилье попросту сметут, цена на оставшуюся недвижимость возрастет соответственно спросу. Дешевых новостроек на рынке Новосибирска не хватает и сейчас, их процент едва достигает 12. Еще процентов 20 - это так называемое жилье комфорткласса, но формально не соответствующее этой категории, - говорит Дмитрий Жуков, директор по развитию Центрального агентства недвижимости.

Роста новостроек экономкласса при этом ожидать не стоит. Усиление роли банков из-за ввода эскроу-счетов провоцирует застройщиков предлагать более дорогое жилье. Дешевое попросту не окупается. Таким образом, доступность недвижимости для многодетных семей не возрастет - они будут вынуждены покупать квартиры более высокого класса либо подорожавшую вторичную недвижимость.

Напомним, 15 января Президент России выступил с посланием Федеральному собранию. Владимир Путин упомянул необходимость распространить программу материнского капитала на одного ребенка. Одним из вариантов использования этой государственный субсидии является улучшение жилищных условий.