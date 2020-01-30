2020-01-30T05:48:24+03:00
Общество

«Хочу себе такую попу!»: сибирячка в коротеньких шортиках показала откровенный танец на пляже

Девушка вместе с дочкой отдыхала в Таиланде
Ульяна ДЖАНКОВА
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Девушки, посмотревшие ролик сибирячки, попросили посоветовать им упражнения для такой же попы. Фото: стоп-кадрДевушки, посмотревшие ролик сибирячки, попросили посоветовать им упражнения для такой же попы. Фото: стоп-кадр
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После небольшого перерыва звезда тверка из Новосибирска Елена Яткина снова порадовала своих подписчиков в Инстаграме новым танцем. Он был спонтанным. Девушка отдыхала в Таиланде вместе с дочкой, как в один из дней решила пофотографироваться. Местные мастера сделали ей шикарный макияж, и сибирячка отправилась на пляж. Ее настолько радовал процесс, что девушка не удержалась и начала отплясывать прямо у моря.

Минимум одежды — коротенькие джинсовые шорты и нюдовый купальник, сливающийся с загорелым телом, выгодно подчеркивал достоинства тела танцовщицы. Многих подписчиков восхитило то, в какой форме находится молодая мама, ее тело — сплошные мышцы. Она выглядела, как настоящая дикарка. Елена призналась, что песня «LOCO CONTIGO» выбрана не случайно, весь отпуск она крутилась у нее на языке.

— Фристайл от меня. Песня нашего отпуска! — коротко прокомментировала танцовщица свой новый ролик.

Фанатов Яткиной восхитило видео, они еле сдерживали эмоции

— Как тело может быть таким послушным!

— Вот это попа! Какие мышцы!

— Лена, так нравится ваша попа, не могли бы вы посоветовать упражнения.

— Огонь! Это идеально. Наслаждаюсь.

Напомним, Елена Яткина — известная в России и за рубежом танцовщица. Она ездит по миру с мастер-классами. Этой осенью Яткина покорила китайцев своим элегантным вогом. Девушка воспитывает маленькую дочку, которая не отстает от мамы и уже сейчас показывает талант в танцах. Возможно, потому что даже во время беременности Елена не прекращала зажигать в энергичных па, чем будоражила публику.

Сибирячка в коротеньких шортиках зажгла на пляже в Таиланде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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