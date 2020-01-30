2020-01-30T05:09:07+03:00
Общество

«Как они это сделали?»: школьницы отломали значок у дорогой иномарки

Теперь их ищет владелец машины
Надежда РЫЖКИНА
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Дети не знали, что попались на камеру. Фото: стоп-кадрДети не знали, что попались на камеру. Фото: стоп-кадр
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В Новосибирске две школьницы повредили «Мерседес» на парковке у дома №26/2 по улице Тюленина. Девочки шли мимо, как вдруг их внимание привлек снежок на авто. Они стали рисовать на капоте машины, а потом заметили значок. Немного попыхтев, школьницы его отломали и радостно убежали.

Однако, детскую шалость сняла камера домофона. Теперь хулиганок ищет владелец авто Артем Пичугин. Он опубликовал видео группе «NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск».

Мнение, касательно инцидента, среди подписчиков паблика разделились. Одни заступились за девочек, говоря, что это же дети. Другие настаивают на том, что школьницы должны понести строгое наказание.

— Ну, сломали и сломали — это дети.

— Сегодня значок, завтра зеркала, вообще- то порча чужого имущества! И девочки уже не маленькие.

— Как они его оторвали? Это же нереально!

Юрист Елена Данилова рассказала КП-Новосибирск, что ответственность за шалость понесут родители девочек.

— Если ребенок несовершеннолетний, за него несут ответственность законные представители. Ущерб должны возместить. В противном случае владельцу машины надо подать заявление в суд о возмещении материального ущерба, — отметила юрист.

Девочки отломали деталь с капота машины и решили, что уйдут безнаказанно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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