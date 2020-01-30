2020-01-30T04:16:22+03:00
Общество

«Сильно пахло трупом»: кот, у которого от чесотки облезла кожа, умер в приюте

Больной кот жил в подъезде и своим видом пугал людей
Ульяна ДЖАНКОВА
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Кот, страдающий от чесотки, умер в приюте.Кот, страдающий от чесотки, умер в приюте.
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В новосибирском приюте для животных «Кошкино лукошко» умер кот, у которого от чесотки облезла шерсть и кожа. Неравнодушные люди собирали деньги ему на лечение. Печальную новость сообщили волонтеры приюта в своей группе «ВКонтакте».

— Серый ушел на радугу. Усилился трупный запах от котея. Подозреваю, что проблемы были серьезные именно внутри. Скорее всего, онкология или что-то вроде того. Гадать, конечно, уже нет смысла. Спи спокойно, Серый, — рассказали волонтеры.

Напомним, в приют животное привезли в плачевном состоянии, у него местами облезла шерсть вместе с кожей от чесотки. Коту, скорее всего, было около десяти лет, у него не было зубов. Волонтеры увидели его в одном из объявлений о потеряшках: он сидел в подъезде.

Ветеринары начали его лечить. Животному нужны были дорогие препараты. Неравнодушные жители города переживали за кота и помогали, кто, чем мог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Сильно пахло трупом»: кот, у которого от чесотки облезла кожа, умер в приюте
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