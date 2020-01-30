2020-01-30T03:50:13+03:00
Общество

«Красиво дефилирует»: блондинка на каблуках, чистящая снег на автозаправке, взбудоражила соцсети

Хрупкая девушка изящно орудовала лопатой
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Девушка подала хороший пример водителям. Фото: стоп-кадрДевушка подала хороший пример водителям. Фото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

На одной из автозаправок Новосибирска водители заметили необычного дворника с лопатой. Это была блондинка на каблуках. Она изящно сгребала снег с площадки автозаправки, держа лопату одной рукой — вторую девушка грела в кармане. Прекрасная незнакомка чистила дорогу, но выглядело все так, будто она дефилировала.

Все происходящее заворожило водителей: они признались, что забыли, зачем приехали. А кто-то не удержался и снял на видео девушку с лопатой. Ролик опубликован в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Как перестать смотреть?

— Я бы на ней женился, чистила бы у меня на даче снег.

После того, как первый шок прошел, автомобилистов заинтересовало, кто эта прекрасная дама.

— Девчонка по-любому администратор.

— Да она специально на камеру небрежно держит лопатку одной рукой, в ее задачи явно не входит качественная уборка снега.

Прекрасная уборка снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сильно пахло трупом»: кот, у которого от чесотки облезла кожа, умер в приюте
«Красиво дефилирует»: блондинка на каблуках, чистящая снег на автозаправке, взбудоражила соцсети
«Он несколько раз отключался»: сибирскую блогершу возмутил таксист, уснувший за рулем
«Никакой связи с войной и ветеранами»: почему сибиряки спорят о том, как надо праздновать День Победы?
«Прошу проверить на адекватность»: молодежь пожаловалась в прокуратуру на депутата из-за Элджея
«Она была доверчивой»: друзья и бывший муж рассказали об убитой беременной сибирячке
«Было страшновато»: женщина не побоялась сосульку-гиганта ради фото
Боня, мы так не договаривались! Сибирячка спасла собаку от соседей-алкоголиков, а та оказалась беременна
В Новосибирске ищут бесследно пропавшего мужчину со шрамом над губой
В мэрии пообещали вернуть ограждение, которое снесла иномарка
Новосибирский центр «Вектор» разработал две тест-системы для выявления коронавируса
«Они на детях наживаются»: сибирячка хотела увидеть дочу на страницах глянца, но ее обманули
Директора управляющей компании обвинили в хищении 6 миллионов рублей - теперь он дворник
Хочет обратно: бывший главный следователь полиции из Новосибирка подал в суд на МВД из-за увольнения
«Дедушка не пережил смерти бабушки»: в Новосибирске пенсионеров нашли мертвыми в квартире
Новосибирец добивается, чтобы спамщиков оштрафовали на 100 тысяч рублей
Депутаты не хотят пускать Элджея в Новосибирск
Ветераны проголосовали за присвоение столице Сибири звания «Новосибирск - город трудовой доблести»
Tele2 в 2019 году строила сети быстрее всех в России