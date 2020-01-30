«Красиво дефилирует»: блондинка на каблуках, чистящая снег на автозаправке, взбудоражила соцсети

30 Янв. 2020 2020-01-30T03:50:13+03:00

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На одной из автозаправок Новосибирска водители заметили необычного дворника с лопатой. Это была блондинка на каблуках. Она изящно сгребала снег с площадки автозаправки, держа лопату одной рукой — вторую девушка грела в кармане. Прекрасная незнакомка чистила дорогу, но выглядело все так, будто она дефилировала.

Все происходящее заворожило водителей: они признались, что забыли, зачем приехали. А кто-то не удержался и снял на видео девушку с лопатой. Ролик опубликован в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Как перестать смотреть?

— Я бы на ней женился, чистила бы у меня на даче снег.

После того, как первый шок прошел, автомобилистов заинтересовало, кто эта прекрасная дама.

— Девчонка по-любому администратор.

— Да она специально на камеру небрежно держит лопатку одной рукой, в ее задачи явно не входит качественная уборка снега.

Прекрасная уборка снега.

ИСТОЧНИК KP.RU