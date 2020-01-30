2020-01-30T03:00:27+03:00
Общество

«Он несколько раз отключался»: сибирскую блогершу возмутил таксист, уснувший за рулем

Неприятный случай произошел с девушкой в Москве
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибирскую блогершу напугал таксист, уснувший за рулем. Фото: стоп-кадрСибирскую блогершу напугал таксист, уснувший за рулем. Фото: стоп-кадр
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Обычная поездка на тренировку для сибирячке Елизаветы Фроловой чуть было не закончилась трагедией. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Инстаграме. Все случилось в Москве. Девушка чуть больше полугода назад поменяла место жительства.

— Как обычно ехала на тренировку. Таксист прям засыпал, он несколько раз отключался за рулем. Мы ехали в туннеле, выйти было некуда. Повезло, что была «пробка» и небольшая скорость, — рассказала возмущенная девушка.

Блогерша сняла на видео полусонного водителя такси. Видео она опубликовала в сторис.

Напомним, это не первое приключение девушки в столице. Осенью во время прогулки с собакой по кличке Феликс у нее произошел конфликт на площадке. Елизавета отпустила Феликса с поводка. Мимо проходили женщина с мужчиной, с ними была собака. Животное кинулось на Феликса, тот испугался, гавкнула в ответ и начал убегать. Женщина, хозяйка собаки, начала кидаться на Феликса, пыталась ударить его поводком, а потом переключилась на блогершу, она напала на нее с ножом.

Сибирскую блогершу возмутил таксист, который уснул за рулем, пока вез ее на тренировку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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