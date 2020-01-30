«Никакой связи с войной и ветеранами»: почему сибиряки спорят о том, как надо праздновать День Победы?

30 Янв. 2020 2020-01-30T01:04:48+03:00

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В преддверии празднования Дня Победы россияне разбиваются на два лагеря с совершенно противоположным отношением к этому событию. Одни предпочитают выходить на парады, петь военные песни и украшать автомобили георгиевскими ленточками. А другие утверждают, что День Победы — это праздник «со слезами на глазах», который следует встречать подобающе, не превращая его в карнавал.

Из курса истории нам известно, что с 1947 года по 1967 год День Победы считался обычным рабочим днем и оставался в тени своего «коммунистического брата» Первомая. А вот с 1967 9 мая стало красным днем календаря.

— К тому времени произошла естественная смена поколений, поменялись носители смысла — для молодых людей этот праздник уже был более символичным, чем для их родителей, — цитирует слова новосибирского антрополога Романа Шамолина издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». — Постепенно День Победы терял непосредственную связь с войной и людьми, которые на ней были, и превращался в символ. К тому же воспоминаниями о войне стали публично делиться люди, которые никогда не были на фронте, — и это тоже стало подмывать основной смысловой фундамент, праздник Победы стал мифологизироваться.

Российские антропологи уверяют, что усиливающаяся с каждым годом пышность празднований Дня Победы — это естественный процесс: чем дальше война, тем людское желание «помнить» и идентифицировать себя с историческим прошлым.

И яркими примерами этому служат различные акции, приуроченные ко Дню победы. К примеру, министерство культуры НСО разработало концепцию празднования 75-летия Победы — «Наша Победа ради жизни». Она заключается в проведении масштабного областного проекта «75 дней до Победы», основная задача которого — объединить все мероприятия в сфере культуры и искусства, образования, науки, социальной политики, запланированные к проведению с февраля по май 2020 года. Старт проекту будет дан в преддверии 23 февраля.

Несмотря на то, что вокруг этого праздника регулярно рождаются споры — самые яркие из них, конечно, проходят на просторах сети, есть люди, которые считают, что сохранять память о Дне Победы необходимо, передавая ее нашим детям. Главное, найти для этого правильные слова.

— Мне кажется, что в этом вопросе еще важно, как именно мы рассказываем детям о Великой Отечественной войне и Победе, — считает руководитель студии анимации «Школа волшебников» ДШИ №25 Ирина Всеволодская. — Можно, конечно, надеть на ребенка гимнастерку и повести его на парад, не рассказывая ему об исторической подоплеке этого события. Но нужно, на мой взгляд, говорить об этих важных вещах через творчество. Чтобы Победа и история страны стали личной историей ребенка.

В студии Ирины Всеволодской дети имеют возможность собственными руками создать анимационный фильм, посвященный Великой Отечественной войне. Таким образом, буквально пропуская события тех лет через себя. Это позволяет им не просто иметь представление о том, что когда-то эта победа произошла, но и знать о том, что на самом деле значит для людей дата 9 мая.

Стоит отметить, что в России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне. Новосибирская область в стороне не останется: у нас планируется создать областной сайт, на котором будет собрана архивированная информация об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны. В правительстве НСО уверены о том, что такой сайт поможет сохранению исторической памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU