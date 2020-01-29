«Она была доверчивой»: друзья и бывший муж рассказали об убитой беременной сибирячке

29 Янв. 2020 2020-01-29T21:57:13+03:00

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В понедельник,27 января, в Новосибирске была жестоко убита беременная девушка — Наталья Ч. На нее напал с ножом ее жених-тиран, от которого она скрывалась в чужой квартире. Сибирячку успели доставить живой в больницу, но раны были настолько серьезные, что врачам не удалось спасти ни ее, ни малыша.

КП-Новосибирск пообщались с друзьями и знакомыми девушки, которых произошедшая ситуация повергла в настоящий шок.

— Я увидел в криминальной хронике города знакомое имя и фамилию, но сначала не поверил, что это она. Я знал ее бывшего мужа, с которым уже много лет назад развелись. Но когда они были вместе, мы общались. Наташа всегда была очень милой и доброй девушкой. Немного ветреной и доверчивой, — рассказал Алексей, знакомый погибшей сибирячки.

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться и с бывшим мужем Натальи. С бывшей супругой он не общался много лет, и новость о ее смерти оказалась для него шокирующей неожиданностью.

— С Натальей я давно никаких контактов не поддерживаю, поэтому даже не знаю, что сказать. Я абсолютно не знаю, какая у нее жизнь, я с ней не поддерживал отношения с ней. Мы с ней развелись еще в 2013 году и с тех пор не общались, — сообщил бывший супруг сибирячки.

Сама Наталья родом из Омска, по словам ее друзей, девушка закончила местный филиал Сочинского университета туризма и курортного дела. А в 2010-2011 году переехала в Новосибирск, где нашла хорошую работу.

— Мы с Натальей не виделись уже больше десяти лет. В прошлом году общались по WhatsApp, но она ничего не рассказывала про то, что происходит у нее в личной жизни, — рассказала КП-Новосибирск Анна, знакомая Натальи. — Про то, как она живет, я мало знала. Но то, что с ней случилось — это ужасно, просто кошмар… В это было даже сложно поверить.

Напомним, подозреваемого в убийстве Натальи задержали в Омске и уже доставили в Новосибирск для допроса у следователей. В скором времени суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU