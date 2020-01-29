2020-01-29T19:37:26+03:00
Общество

Боня, мы так не договаривались! Сибирячка спасла собаку от соседей-алкоголиков, а та оказалась беременна

Теперь женщина ищет дом для собаки и ее шести малышей
Алена КУЛЕШОВА
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Сибирячка забрала беременную собаку у соседей-алкоголиков, а та оказалась беременной. Фото: предоставлено КсениейСибирячка забрала беременную собаку у соседей-алкоголиков, а та оказалась беременной. Фото: предоставлено Ксенией
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Сибирячка забрала беременную собаку по кличке Боня у соседей-алкоголиков, а та оказалась беременной. Теперь девушка ищет ей и ее щенкам новый дом. По ее словам, и малыши, и новоявленная мама, чувствуют себя хорошо и очень любят проводить время с людьми.

— Вообще, когда мы забирали у них Боню, мы не знали о том, что она беременна. Просто стало жалко собаку, ведь в том доме о ней не заботились, плохо кормили, держали на улице, на цепи. Мы привезли ее домой, и она оказалась такой умницей! Знала все команды, слушалась нас, была очень ласковая. А в десятых числах декабря преподнесла нам вот такой сюрприз в виде шести щенков: пять мальчиков и одна девчонка, — рассказала КП-Новосибирск Ксения, приютившая Боню.

Теперь Ксения вместе с мужем ищут новую семью для собаки и ее щенков. Фото: предоставлено Ксенией

Теперь Ксения вместе с мужем ищут новую семью для собаки и ее щенков. Фото: предоставлено Ксенией

Теперь Ксения вместе с мужем ищут новую семью для собаки и ее щенков. По словам девушки, малыши здоровенькие, бодренькие и очень коммуникабельные!

— Когда к ним подходишь, они как котята пытаются зацепиться за штаны, просятся на руки. Все хорошо кушают, любят проводить время с людьми, ластятся и играют, — рассказала Ксения. — Сама Боня тоже очень ласковая, хотя сначала она относилась к нам с неким недоверием, то потом приняла нас, доверилась. Ее тоже мы, к сожалению, оставить у себя насовсем не можем, потому что планируем в ближайшее время продавать частный дом. Будем искать хозяев и для нее. Правда, мы сейчас думаем стерилизовать Боню, чтобы она нам снова не принесла сюрприз в виде щеночков.

Если вы готовы стать другом и хозяином одного из этих малышей, вы можете связаться с Ксенией по номеру телефона 8-913-14-05-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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