2020-01-29T17:19:36+03:00
Общество

В Новосибирске ищут бесследно пропавшего мужчину со шрамом над губой

О его местонахождении ничего не известно с 13 января
Алена КУЛЕШОВА
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Поисками мужчины занимается полиция и волонтеры.Поисками мужчины занимается полиция и волонтеры.
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего в Новосибирске Сулинова Сергея Александровича. Мужчина ушел из дома в Первомайском районе 13 января, с этого момента его местонахождение продолжает оставаться неизвестным. Как рассказали КП-Ноовисбирск поисковики, по словам родственников пропавшего, его исчезновение стало для них абсолютной неожиданностью, поскольку никто не замечал никаких предпосылок. Поисками мужчины занимается полиция и волонтеры.

— Приметы: рост 165 сантиметров, полное телосложение, темно русые волосы, карие глаза. Над губой шрам, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в болотного цвета куртку, темно-синие джинсы, черные ботинки и серую вязаную шапку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Сергей Александрович или вы просто видели его на улицы, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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