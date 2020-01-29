В Новосибирске ищут бесследно пропавшего мужчину со шрамом над губой

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:19:36+03:00

О его местонахождении ничего не известно с 13 января

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего в Новосибирске Сулинова Сергея Александровича. Мужчина ушел из дома в Первомайском районе 13 января, с этого момента его местонахождение продолжает оставаться неизвестным. Как рассказали КП-Ноовисбирск поисковики, по словам родственников пропавшего, его исчезновение стало для них абсолютной неожиданностью, поскольку никто не замечал никаких предпосылок. Поисками мужчины занимается полиция и волонтеры.

— Приметы: рост 165 сантиметров, полное телосложение, темно русые волосы, карие глаза. Над губой шрам, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в болотного цвета куртку, темно-синие джинсы, черные ботинки и серую вязаную шапку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Сергей Александрович или вы просто видели его на улицы, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU