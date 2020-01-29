В мэрии пообещали вернуть ограждение, которое снесла иномарка

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:26:02+03:00

В мэрии пообещал вернуть ограждение мосту по улице Петухова, его снес водитель иномарки.

Без забора прохожие боялись идти через мост по скользкому тротуару

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В Новосибирске мэрия пообещала вернуть ограждение на тротуар по улице Петухова. На опасный тротуар там пожаловался новосибирец.

На мосту через реку Тула не было ограждения, причем сама дорожка очень узкая: с одной стороны — обрыв в водоем, с другой проезжая часть. По словам местного жителя, это единственная дорога в магазин. Тропинка корявая: в снегу и наледи. Если встретятся два пешехода, они не разойдутся. Мужчина снял на видео тротуар и опубликовал ролик в соцсети с просьбой обратить внимание на проблему. КП-Новосибирск отправила в мэрию города запрос.

— По информации МКУ «Гормост», сегодня, 29 января, до 24 часов будет восстановлено перильное ограждение на мосту через реку Тула на улице Петухова, — сообщили в мэрии на запрос КП-Новосибирск.

Напомним, забор снес автомобилист в пятницу, 25 января. Водитель не справился с управлением, снес ограждение и улетел вниз с моста. Автомобиль достали из оврага автокраном.

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Мужчина уверяет, что лететь вниз придется с высоты 20 метров. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU