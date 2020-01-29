Новосибирский центр «Вектор» разработал две тест-системы для выявления коронавируса

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:15:48+03:00

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В Новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» создали два диагностических набора для нового коронавируса. Их отправили в другие регионы страны.

— В нашем «Векторе» уже создано два диагностических набора для нового коронавируса. Вчера они были направлены в ряд регионов Российской Федерации, — рассказал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Амирович Максютов. — Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования.

Кроме того, стоит отметить, что в инфекционной клинической больнице №1, в детской клинической больнице №3 Новосибирска предусмотрены боксы и боксированные палаты для пациентов с подозрением на китайский вирус. Прибывающих из Поднебесной туристов проверяют в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Новосибирские туроператоры, в свою очередь, отмечают, что поток желающих полететь на отдых в страны Азии значительно уменьшился. Зато желающих спешно вернутся назад очень много. Некоторые авиакомпании отменили все вылеты в Китай.

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ИСТОЧНИК KP.RU