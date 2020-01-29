«Они на детях наживаются»: сибирячка хотела увидеть дочу на страницах глянца, но ее обманули

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:17:08+03:00

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Сибирячку обманули мошенники. Она увидела рекламу фотосессии для модного детского журнала и решила, что ее дочка достойна появиться на страницах глянца. Но в итоге — на руках у мамы несколько фотографий, высланных электронкой, а обещанный журнал — только в анонсах на страничке издания в соцсети.

За фотосъемку сибирячка отдала — 5500 рублей, сумма для семейного бюджета не маленькая, плюс каждый экземпляр журнала — 799 рублей, а женщина заплатила за три таких, чтоб всем родным с гордостью подарить.

— Дочке пять лет. Она и, правда, красивая. Раньше ходила на занятия в школу моделей, но потом занялась танцами, и времени совсем не стало, — рассказала КП-Новосибирск мама. — Все договоренности были устными. Мы приехали в студию на улице Королева. Там дочке сделали макияж, стилисты подобрали одежду. Фотосессия длилась недолго.

А потом модное издание перестало выходить на связь. Женщина смогла только получить снимки дочки, а сам журнал так и остался мечтой. Сибирячка обратилась к новосибирским фотографам, они сказали ей, что уже не сотрудничают с изданием.

Как оказалось, несчастье коснулось не только этой женщины. На рекламу мошенников откликались и другие — их «развели» похожим образом.

— Журналы все не приходили. Я написала, мне в ответ: «Подождите». Через месяц опять написала. Не ответили, — рассказала Ксения. — А сомнения появились, когда пыталась дозвониться, телефон постоянно занят. В интернете ввела название организации и поняла, что не одна такая.

Схема обмана абсолютна идентичная.

— Мошенники! Съемки были в июне 2019, на тройку сойдет, но 5500 оплатили. Осенью обещали прислать в распечатанном виде. Ни журнала, ни денег. Не отвечают, ни на звонки, не на почте, не в соцсетях. Позорище! Надо банить их, на детях наживаются, — пишут в отзывах на сайте zoon.ru.

Ксения не намерена сидеть сложа руки, женщина намерена обратиться к юристу.

Юрист Константин Зиновьев отметил в разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск, что при любой фотосессии надо заключать письменный договор. Тогда все права на фотографии перейдут к заказчику.

— Во-первых, она может обратиться в гражданский суд по тому месту, где зарегистрирован журнал, и от имени ребенка потребовать компенсации морального вреда. Так можно возместить расходы, связанные с фотосессией. Во-вторых, женщина может также обратиться в суд по своему месту жительства. Ее отношения с журналом защищаются законом о правах потребителей. С помощью свидетельских показаний и иных доказательств подтвердить, что ей обещали услугу, и принудить журнал к исполнению своих обещаний, — пояснил юрист.

КП-Новосибирск попробовал связаться с редакцией журнала «Kids Magazine» по телефону и соцсетям. Телефон занят — автоответчик говорит, что организация не работает. Администраторы сообщества «Вконтакте» также не отвечают.

ИСТОЧНИК KP.RU