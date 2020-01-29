«Дедушка не пережил смерти бабушки»: в Новосибирске пенсионеров нашли мертвыми в квартире

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:22:38+03:00

Когда спасатели в присутствии полиции вскрыли дверь в их квартиру, выяснилось, что пенсионеры погибли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Новосибирске пожилая супружеская пара долгое время не выходила на связь. Когда спасатели в присутствии полиции вскрыли дверь в их квартиру, выяснилось, что пенсионеры погибли.

— Сегодня, 29 января, в присутствии полиции, скорой помощи и следователей спасатели вскрыли дверь квартиры на улице Лежена, которая была закрыта изнутри. В квартире были обнаружены тела мужчины 86 лет и женщины 78 лет. Видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Причину смерти будет устанавливать судебно медицинская экспертиза.

В полиции также отметили, что принять такие меры пришлось в связи с тем, что супруги долгое время не выходили на связь.

Соседи пожилой пары пишут в соцсетях о том, что около двух недель назад у бабушки начались проблемы с сердцем. Каждый раз, когда ей вызывали скорою помощь, ее мужу от переживаний становилось плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU