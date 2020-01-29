Новосибирец добивается, чтобы спамщиков оштрафовали на 100 тысяч рублей

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:07:38+03:00

Новосибирца достали ненужные сообщения об акциях, и он подал в суд. Фото: Михаил Докукин

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Житель Новосибирска Михаил Докукин начал борьбу со спамом. Он написал жалобу в УФАС. На радикальные меры его толкнул нескончаемый поток сообщений в телефон и на рабочую почту. Каждый день одни и те же фирмы ему настойчиво предлагают занять деньги и поучиться пиару.

— Когда достал спам в смс и рабочей почте. Выход есть — УФАС приносит свои плоды. Уже возбуждено два дела, — написал у себя на страничке в Фейсбуке Михаил.

Как рассказал Михаил Докукин КП-Новосибирск, одно из дел возбуждено в отношении пиар-агентства.

— Они мне на рабочую почту спамили без моего согласия, присылали регулярно информацию про свои тренинги. Они обучают пиарщиков и рекламщиков, не зная законодательства, — рассказывает возмущенный сибиряк.

Второе дело в отношении фирмы по займу. Они шлют сообщения в смс.

В УФАС считают, что компании нарушили закон о рекламе, ведь электронная рассылка может осуществляться только с разрешения человека. В законе про это написано черным по белому.

Его несоблюдение, согласно статьи 14.3 КоАП, карается штрафом: для юрлиц — от ста тысяч рублей до полумиллиона. Но если руководитель фирмы предъявит разрешение на отправку рекламных сообщений, тогда все претензии снимаются.

И как рассказала КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина, в 90 процентах случаях дела прекращают, потому что компании хорошо себя страхуют:

— Как правило, мы сами не замечаем, как даем согласие на то, чтобы нам отправляли уведомления в сообщениях или электронку. Это могу быть различные скидочные купоны, где мелкими буквами прописано согласие, или вы можете зайти на сайт и также где-то поставить галочку, а потом забыть, — пояснила юрист.

Инесса Рябинина советует внимательно следить за тем, что подписываете, а если проглядели, то попросту отписаться от рассылки. Ну а если эти простые методы не подействовали, обратиться с жалобой в УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU