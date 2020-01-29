Новосибирец добивается, чтобы спамщиков оштрафовали на 100 тысяч рублей
Житель Новосибирска Михаил Докукин начал борьбу со спамом. Он написал жалобу в УФАС. На радикальные меры его толкнул нескончаемый поток сообщений в телефон и на рабочую почту. Каждый день одни и те же фирмы ему настойчиво предлагают занять деньги и поучиться пиару.
— Когда достал спам в смс и рабочей почте. Выход есть — УФАС приносит свои плоды. Уже возбуждено два дела, — написал у себя на страничке в Фейсбуке Михаил.
Как рассказал Михаил Докукин КП-Новосибирск, одно из дел возбуждено в отношении пиар-агентства.
— Они мне на рабочую почту спамили без моего согласия, присылали регулярно информацию про свои тренинги. Они обучают пиарщиков и рекламщиков, не зная законодательства, — рассказывает возмущенный сибиряк.
Второе дело в отношении фирмы по займу. Они шлют сообщения в смс.
В УФАС считают, что компании нарушили закон о рекламе, ведь электронная рассылка может осуществляться только с разрешения человека. В законе про это написано черным по белому.
Его несоблюдение, согласно статьи 14.3 КоАП, карается штрафом: для юрлиц — от ста тысяч рублей до полумиллиона. Но если руководитель фирмы предъявит разрешение на отправку рекламных сообщений, тогда все претензии снимаются.
И как рассказала КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина, в 90 процентах случаях дела прекращают, потому что компании хорошо себя страхуют:
— Как правило, мы сами не замечаем, как даем согласие на то, чтобы нам отправляли уведомления в сообщениях или электронку. Это могу быть различные скидочные купоны, где мелкими буквами прописано согласие, или вы можете зайти на сайт и также где-то поставить галочку, а потом забыть, — пояснила юрист.
Инесса Рябинина советует внимательно следить за тем, что подписываете, а если проглядели, то попросту отписаться от рассылки. Ну а если эти простые методы не подействовали, обратиться с жалобой в УФАС.
ИСТОЧНИК KP.RU