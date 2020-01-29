2020-01-29T12:44:22+03:00
Общество

«Устала тянуть его на своей шее»: откровенный пост сибирячки о безработном муже взбудоражил соцсети

Женщина пожаловалась на то, что ее любимый никак ей не помогает, а психологи дали совет
Татьяна СОЛОВОВА
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Психологи советуют сибирячке разобраться, что не так в их отношениях.Психологи советуют сибирячке разобраться, что не так в их отношениях.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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О том, что в их жизни с мужем далеко не все гладко, сибирячка откровенно рассказала в группе «Сплетни Новосибирска». Вот какой пост написала девушка:

- Устала тянуть мужа на своей шее. В браке три года, когда познакомились, все было хорошо. Супруг имел работу, и я работала, затем год назад его сократили. 3 месяца сидел без работы, устроился, месяц поработал, уволился и пошло поехало. Выдумывает себе болезни: поднялась температура, он начинает бегать по больницам, ему в ответ говорят, что он здоров. Я разговаривала с ним кучу раз, все бесполезно. Сидит дома перед телевизором, ничем не заниматься. Как ему вправить мозги?

Тот самый пост. Фото: https://vk.com/spletni_nsk

Тот самый пост. Фото: https://vk.com/spletni_nsk

Пользователи соцсетей на вопрос сибирячки отреагировали бурно:

- Возьми на работе отпуск, а мужу скажи, что уволилась. Все, мол, будем вместе питаться святым духом, я давно хотела сесть на диету.

- Перестань кормить, - наперебой стали предлагать они.

А вот какие рекомендации дала психолог Наталья Лукашевская:

- Прежде всего, поймите: если человек сам не захочет что-то сделать, вы никак его не заставите. А вот что изменилось в вас и ваших отношениях, разобраться надо. Ведь когда вы выходили замуж, муж был хорошим, его поведение стало другим? Почему оно вас больше не устраивает? На эти вопросы надо ответить в первую очередь. Откровенно обо всем поговорите с мужем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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