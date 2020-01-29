В Мошковском районе произошло двойное ДТП с грузовиками: погибли два человека

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:42:45+03:00

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В Мошковском районе произошло два смертельных ДТП. Первая авария случилась еще около четырех часов утра. На трассе Р-255 «Сибирь» 31-летний водитель «Мицубиси Мираж» столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес Бенц», за рулем которого находился 52-летний водитель. В этой аварии погибла 31-летняя пассажирка «Мицубиси», водитель этого авто был доставлен в больницу с различными травмами.

Около часа дня на этом же участке автодороги произошла еще одна авария с участием грузового автомобиля.

Около часа дня на этом же участке автодороги произошла еще одна авария с участием грузового автомобиля. Фото: Госавтоинспекции Новосибирской области

— Грузовой автомобиль «МАН» с полуприцепом ехал по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны города Новосибирска в сторону Кемерово. И на 68 километре он съехал в правый кювет по ходу движения и врезался в стоящий там после утреннего ДТП грузовик «Мерседес Бенц», — сообщают в Госавтоинспекции Новосибирской области. — В результате аварии водитель грузовика погиб на месте.

На месте произошедшей аварии работают сотрудники ГИБДД. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU