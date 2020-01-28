2020-01-28T07:09:12+03:00
Недвижимость

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске аккредитовал жилой домв ЖК «Галактика»

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске аккредитовал дом в жилом комплексе «Галактика»от инвестиционно-строительной компании Союз». Дом расположен по адресу: ул. Николая Островского, 6
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Жилой комплекс «Галактика» - проект в Дзержинском районе Новосибирска, расположенный в 500 метрах от парка «Березовая роща», в непосредственной близости от объектов социальной инфраструктуры (6 общеобразовательных школ, гимназия, лицей, торговые центры). ЖК состоит из 7-ми панельных домов переменной этажности. В центре «Галактики» планируется строительство детского сада «Солнышко» на 150 мест.

Приобрести квартиру в ЖК «Галактика» можно с помощью ипотечного кредита Банка УРАЛСИБ. Ипотечный кредит может получить клиент в возрасте от 18 лет до 70 лет на дату окончания срока кредита. Необходима постоянная или временная регистрация на территории РФ. Минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять не менее 3-х месяцев.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка в Новосибирске и по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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