«Помог шарик на елке»: мальчик-колясочник побывал на матче звезд хоккея в Москве

28 Янв. 2020 2020-01-28T03:12:09+03:00

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В жизни Саши Борзых, 16-летного мальчика из Новосибирска, случилось настоящее чудо. Он своими глазами увидел, как играют лучшие хоккеисты страны: мальчик, который почти всю свою жизнь передвигается на коляске, посетил матч звезд КХЛ 2020.

Эту историю КП-Новосибирск рассказала автор проект «Нескучная детская больница» Наталия Стемковская. Именно она приложила усилия к тому, чтобы мечта Саши исполнилась.

ХК «Сибирь» лучшие! Фото: Наталия Стемковская

— В детстве, когда ему не было и года, Саша неудачно упал. Но тяжелая травма не помешала ему активно заниматься спортом. Сначала он увлекался настольным теннисом, фехтованием. А год назад влюбился в хоккей. Сейчас он капитан детской следж-команды «Сибирский лис». У него появилась мечта — в живую увидеть знаменитых хоккеистов, — рассказала мама мальчика Мария Борзых.

А дальше все происходящее — не иначе как чудо.

В декабре прошлого года Наталия Стемковская узнала о проекте «Мечтай со мной» и его акции — «Елке желаний». Она предложила семье Саши поучаствовать. Тогда мальчик и загадал побывать на звездном матче КХЛ в Москве.

Мечта юного хоккеиста сбылась. Фото: Наталия Стемковская

Желание написали на шарике, который повесили на елку в Москве. В назначенный день губернатор Новосибирской области Андрей Травников выбрал шарики трех счастливчиков, чьи желания исполнят. Среди них оказался и Сашин.

В Москве мальчик был всего лишь день, 19 января, но по его словам, он стал лучшим в его жизни. Сначала он посетил ВДНХ, полюбовался на акул в Москвариуме. А потом увидел в живую своих кумиров, легендарных хоккеистов. Среди команд одного из дивизионов играл и ХК «Сибирь» — Саша их фанат. А после матча счастливого мальчишку ждал еще один сюрприз: экскурсия по вечерней Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU