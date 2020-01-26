2020-01-26T09:31:07+03:00
Общество

«Думали - бронхит, оказалось - рак»: 17-летнему парню не на что сдать анализы в больнице

Цена вопроса - 72 тысячи рублей, но папа юного сибиряка нигде не работает, и денег в семье просто нет
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Частый бронхит оказался более тяжелой болезнью. Фото: предоставлено фондом «Защити Жизнь».Частый бронхит оказался более тяжелой болезнью. Фото: предоставлено фондом «Защити Жизнь».
Изменить размер текста:

Новосибирцы собирают средства 17-летнему Денису Каменеву из села Пойменное, у которого нашли рак крови. Полгода назад молодой человек стал часто болеть ОРВИ — сельский врач вовремя заподозрил тяжелое заболевание. На днях новосибирский благотворительный фонд «Защити Жизнь» опубликовал историю пациента.

Уроженец села Пойменное Тогучинского района Денис Каменев столкнулся со страшным диагнозом в 17 лет. Болезнь начала активно проявлять себя весной 2019 года и следующие 6 месяцев молодой человек постоянно простужался и даже четыре раза попадал в больницу с подозрением на бронхит.

Педиатр сельской больницы заподозрил неладное и направил юношу в Новосибирскую центральную районную больницу. Там нашил острый лейкоз — одно из наиболее часто встречающихся видов онкологического заболевания среди детей, но более редкого во взрослом возрасте. Возникла необходимость провести диагностику в московской клинике имени Димы Рогачева — по данным благотворительного фонда, в Новосибирске такие исследования не проводятся.

Стоимость сложной диагностики и исследования клеток костного мозга составила 72 тысячи рублей. Полис ОМС не смог помочь юноше покрыть расходы — услуги диагностики в другом городе не входят в страховку. Молодому человеку из неполной семьи пришлось тяжело — отец испытывает трудности с поиском работы на селе, скромного юношу в Новосибирске навещает бабушка и тетя.

Волонтеры благотворительного фонда «Защити Жизнь» просят помочь Денису вылечиться, информация и реквизиты размещены на сайте фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ребенок кричал от ужаса»: очевидцы рассказали о пожаре, унесшем жизнь подростка и его бабушки
За звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным охотятся судебные приставы
«Думали - бронхит, оказалось - рак»: 17-летнему парню не на что сдать анализы в больнице
«Их могут съесть бомжи»: собаку с пятью щенками бросили на морозе
«Громко звал на помощь»: сибиряки спасают заторможенного косоглазого кота
В Новосибирске школьник и его бабушка погибли в страшном пожаре
«Резко затормозил»: в Новосибирске троллейбус протаранил припаркованную легковушку
«Водитель виноват»: в Новосибирске иномарка и пассажирский автобус столкнулись на светофоре
«Мы замерзаем»: у жителей новосибирской высотки трое суток нет отопления
«Меня отбросило в сторону, потом - боль»: беременную сибирячку сбила машина «Скорой помощи»
Толкали все бригадой: в одном из новосибирских дворов забуксовала «Скорая помощь»
В Новосибирске подростку, попавшему под поезд, отрезало ногу
Машины плывут: в Новосибирске из-за прорвавшейся трубы затопило улицу
«От удара отнялась рука»: в Новосибирске на пенсионерку упала глыба льда
Сибиряк проломил обидчику череп рукояткой от дивана
Китайский коронавирус 2020: анализы заболевшего иностранца с поезда «Пекин-Москва» отправили в Новосибирск
«Ушел из дома»: волонтеры ищут парня в светло-зеленых теплых штанах
Отмена рейсов в Новосибирске из-за метели: рассказываем, куда сибиряки уехать не смогут
«Развернули над Шерегешем»: в Новосибирск вернули самолет до Вьетнама
«Сидела, забившись в угол»: породистую кошку с разными глазами выбросили на улицу
«Слюна - лучший антисептик»: стоматолог поставила сибиряку коронки, из-за которых жгло во рту
«У вас все в порядке»: сибирячку привезли клинику с аппендицитом, а врачи отправили ее домой