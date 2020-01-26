«Думали - бронхит, оказалось - рак»: 17-летнему парню не на что сдать анализы в больнице

26 Янв. 2020 2020-01-26T09:31:07+03:00

Цена вопроса - 72 тысячи рублей, но папа юного сибиряка нигде не работает, и денег в семье просто нет

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Новосибирцы собирают средства 17-летнему Денису Каменеву из села Пойменное, у которого нашли рак крови. Полгода назад молодой человек стал часто болеть ОРВИ — сельский врач вовремя заподозрил тяжелое заболевание. На днях новосибирский благотворительный фонд «Защити Жизнь» опубликовал историю пациента.

Уроженец села Пойменное Тогучинского района Денис Каменев столкнулся со страшным диагнозом в 17 лет. Болезнь начала активно проявлять себя весной 2019 года и следующие 6 месяцев молодой человек постоянно простужался и даже четыре раза попадал в больницу с подозрением на бронхит.

Педиатр сельской больницы заподозрил неладное и направил юношу в Новосибирскую центральную районную больницу. Там нашил острый лейкоз — одно из наиболее часто встречающихся видов онкологического заболевания среди детей, но более редкого во взрослом возрасте. Возникла необходимость провести диагностику в московской клинике имени Димы Рогачева — по данным благотворительного фонда, в Новосибирске такие исследования не проводятся.

Стоимость сложной диагностики и исследования клеток костного мозга составила 72 тысячи рублей. Полис ОМС не смог помочь юноше покрыть расходы — услуги диагностики в другом городе не входят в страховку. Молодому человеку из неполной семьи пришлось тяжело — отец испытывает трудности с поиском работы на селе, скромного юношу в Новосибирске навещает бабушка и тетя.

Волонтеры благотворительного фонда «Защити Жизнь» просят помочь Денису вылечиться, информация и реквизиты размещены на сайте фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU