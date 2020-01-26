«Громко звал на помощь»: сибиряки спасают заторможенного косоглазого кота

26 Янв. 2020 2020-01-26T06:52:17+03:00

Развитие у животного на уровне котенка, и на улице он бы просто не выжил

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Волонтеры ищут дом необычному коту Снайперу: бывшие хозяева просто выбросили его в парке на левом берегу, где его и обнаружили неравнодушные сибиряки.

- Он громко мяукал, звал на помощь, - рассказывает волонтер Ольга Финько. - Спасибо женщине, которая его обнаружила раньше меня и подкармливала. На улице он бы просто не выжил.

Волонтеры обнаружили, что у кота развитие находится на уровне котенка.

Снайперу нужен особый уход. Ольга ЗИМОРОДОК.

- Вот его занесешь в одну комнату, там он и сидит и выходить не хочет. Другие комнаты в доме для него уже кажутся незнакомыми, и он пугается, - объясняет Ольга. - кошками не конфликтует: на нападки других котов ответить не может совершенно: падает на пол, лежит, хлопает глазами, как будто не может понять, почему его уронили.

Есть у животного и еще две особенности: он косоглазый и, вероятно, плохо слышит, потому что не всегда реагирует на голос. При этом он очень ласковый.

Отдадут Снайпера людям старше 30 лет, у которых нет других домашних животных. Все вопросы можно уточнить по тел. 8-952-925-09-19.

ИСТОЧНИК KP.RU