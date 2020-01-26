«Громко звал на помощь»: сибиряки спасают заторможенного косоглазого кота
Волонтеры ищут дом необычному коту Снайперу: бывшие хозяева просто выбросили его в парке на левом берегу, где его и обнаружили неравнодушные сибиряки.
- Он громко мяукал, звал на помощь, - рассказывает волонтер Ольга Финько. - Спасибо женщине, которая его обнаружила раньше меня и подкармливала. На улице он бы просто не выжил.
Волонтеры обнаружили, что у кота развитие находится на уровне котенка.
Снайперу нужен особый уход. Ольга ЗИМОРОДОК.
- Вот его занесешь в одну комнату, там он и сидит и выходить не хочет. Другие комнаты в доме для него уже кажутся незнакомыми, и он пугается, - объясняет Ольга. - кошками не конфликтует: на нападки других котов ответить не может совершенно: падает на пол, лежит, хлопает глазами, как будто не может понять, почему его уронили.
Есть у животного и еще две особенности: он косоглазый и, вероятно, плохо слышит, потому что не всегда реагирует на голос. При этом он очень ласковый.
Отдадут Снайпера людям старше 30 лет, у которых нет других домашних животных. Все вопросы можно уточнить по тел. 8-952-925-09-19.
ИСТОЧНИК KP.RU