«Мы замерзаем»: у жителей новосибирской высотки трое суток нет отопления

25 Янв. 2020 2020-01-25T17:28:23+03:00

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Неполадки со светом и отоплением у жителей дома на улице Полякова в Дзержинском районе начались еще 3 дня назад. Сначала у них аварийно отключили свет и отопление.

— Свет дали, все хорошо. Отопления не дают уже 3 дня. Аварийная служба была у нас, батареи стали чуть теплые. Только в них начался безумный шум. Позвонила в аварийную службу, думала мало ли, что. Воздух спустить надо, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск сибирячка Анна. — Только через 2 часа тепло снова пропало.

По словам жительницы этого дома батареи до сих пор ледяные.

— Мы замерзаем. В 051 они вообще не в курсе данной ситуации. Как так может быть, когда все соседи звонили туда, вчера ночью обращались? — говорит девушка.

Когда Анна начала общаться с соседями по стояку, то выяснила, что уже больше месяца жители дома мучаются с шумом в батареях, и никто ничего не может сделать. И отопление — это не единственная проблема в этом доме.

— У нас еще нет напора хорошего горячей воды. Я грудного ребенка не могу нормально помыть, а председатель говорит, что я надоела ему уже с этой водой, — объясняет сибирячка.

ДРУГАЯ СТОРОНА

Корреспондент КП-Новосибирск дозвонился до начальника ЖЭУ, и вот, что он сказал:

— Вас вводят в заблуждение. Отопление в этом доме есть, а с водой горячей вообще порядок, — кратко прокомментировал мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU