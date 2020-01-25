2020-01-25T17:28:23+03:00
Происшествия

«Мы замерзаем»: у жителей новосибирской высотки трое суток нет отопления

Но начальник ЖЭУ уверен, что девушке просто показалось
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Отопления в доме нет 3 дняОтопления в доме нет 3 дняФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Неполадки со светом и отоплением у жителей дома на улице Полякова в Дзержинском районе начались еще 3 дня назад. Сначала у них аварийно отключили свет и отопление.

— Свет дали, все хорошо. Отопления не дают уже 3 дня. Аварийная служба была у нас, батареи стали чуть теплые. Только в них начался безумный шум. Позвонила в аварийную службу, думала мало ли, что. Воздух спустить надо, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск сибирячка Анна. — Только через 2 часа тепло снова пропало.

По словам жительницы этого дома батареи до сих пор ледяные.

— Мы замерзаем. В 051 они вообще не в курсе данной ситуации. Как так может быть, когда все соседи звонили туда, вчера ночью обращались? — говорит девушка.

Когда Анна начала общаться с соседями по стояку, то выяснила, что уже больше месяца жители дома мучаются с шумом в батареях, и никто ничего не может сделать. И отопление — это не единственная проблема в этом доме.

— У нас еще нет напора хорошего горячей воды. Я грудного ребенка не могу нормально помыть, а председатель говорит, что я надоела ему уже с этой водой, — объясняет сибирячка.

ДРУГАЯ СТОРОНА

Корреспондент КП-Новосибирск дозвонился до начальника ЖЭУ, и вот, что он сказал:

— Вас вводят в заблуждение. Отопление в этом доме есть, а с водой горячей вообще порядок, — кратко прокомментировал мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске школьник и его бабушка погибли в страшном пожаре
«Резко затормозил»: в Новосибирске троллейбус протаранил припаркованную легковушку
«Водитель виноват»: в Новосибирске иномарка и пассажирский автобус столкнулись на светофоре
«Мы замерзаем»: у жителей новосибирской высотки трое суток нет отопления
«Меня отбросило в сторону, потом - боль»: беременную сибирячку сбила машина «Скорой помощи»
Толкали все бригадой: в одном из новосибирских дворов забуксовала «Скорая помощь»
В Новосибирске подростку, попавшему под поезд, отрезало ногу
Машины плывут: в Новосибирске из-за прорвавшейся трубы затопило улицу
«От удара отнялась рука»: в Новосибирске на пенсионерку упала глыба льда
Сибиряк проломил обидчику череп рукояткой от дивана
Китайский коронавирус 2020: анализы заболевшего иностранца с поезда «Пекин-Москва» отправили в Новосибирск
«Ушел из дома»: волонтеры ищут парня в светло-зеленых теплых штанах
Отмена рейсов в Новосибирске из-за метели: рассказываем, куда сибиряки уехать не смогут
«Развернули над Шерегешем»: в Новосибирск вернули самолет до Вьетнама
«Сидела, забившись в угол»: породистую кошку с разными глазами выбросили на улицу
«Слюна - лучший антисептик»: стоматолог поставила сибиряку коронки, из-за которых жгло во рту
«У вас все в порядке»: сибирячку привезли клинику с аппендицитом, а врачи отправили ее домой