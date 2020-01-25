2020-01-25T17:05:42+03:00
Происшествия

«Меня отбросило в сторону, потом - боль»: беременную сибирячку сбила машина «Скорой помощи»

Девушке, возможно, потребуется операция
Анна ПАШАГИНА
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Девушка переживает за свое здоровье. Фото: социальные сети.Девушка переживает за свое здоровье. Фото: социальные сети.
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Само ЧП произошло в прошлую субботу, 18 января. Анастасия переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Новогодняя, 22. Именно там и был совершен наезд.

— Спереди меня был мужчина с ребенком, мне оставалось сделать несколько шагов до конца пешеходного перехода, и в этот момент на меня был совершен наезд. Меня отбросило в сторону, повернув голову я увидела, что это был автомобиль «Скорой помощи», — рассказала Анастасия о ДТП в группе «ЧП Новосибирск».

Водитель выбежал из машины со словами: «Извините, я засмотрелся на секунду». Тут же из «кареты» выбежали врачи и посадили девушку к ним. Провели осмотр. Девушка почувствовала боль в правом колене.

— Я сейчас на 3 месяце беременности. Мне поставили диагноз разрыв коленных связок правой ноги. При осмотри у гинеколога, на узи ,сердцебиение ребенка было не выявлено. Мне наложили гипс, — рассказывает сибирячка. — При повторном осмотре у гинеколога сердцебиение у ребенка было. Все хорошо.

Так же девушке сказали, что если нога будет болеть, то, возможно, будет операция.

В больнице у девушки дознаватель взял все данные. Сказал, что с ней свяжутся. Уже неделю нет никаких новостей.

— Я ищу свидетелей этого ДТП. Не хочу, чтобы водитель остался безнаказанным, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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