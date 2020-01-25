2020-01-25T16:32:24+03:00
Общество

Толкали все бригадой: в одном из новосибирских дворов забуксовала «Скорая помощь»

Помогали вызволять авто и прохожие
Анна ПАШАГИНА
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Скорую толкали прохожие. Фото: «Инцидент Новосибирск»Скорую толкали прохожие. Фото: «Инцидент Новосибирск»
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Вечером в субботу, 25 января, в одном из новосибирских дворов застряла машина «Скорой помощи». Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

— В Кировском районе у дома №4 на улице Комсомольской застрял в снегу автомобиль скорой помощи, — рассказал очевидец в группе «Инцидент Новосибирск». — Прохожие пытаются вытолкать автомобиль из снежного плена.

Очевидец сначала снимал, а потом решил пойти и помочь мужчинам. На кадрах видно, как машину скорой помощи толкают несколько прохожих. К сожалению, их попытки не могут увенчаться успехом.

Пользователи соцсетей винят во всем потепление: мол, выпало много снега, и он теперь тает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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