Толкали все бригадой: в одном из новосибирских дворов забуксовала «Скорая помощь»

25 Янв. 2020 2020-01-25T16:32:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в субботу, 25 января, в одном из новосибирских дворов застряла машина «Скорой помощи». Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

— В Кировском районе у дома №4 на улице Комсомольской застрял в снегу автомобиль скорой помощи, — рассказал очевидец в группе «Инцидент Новосибирск». — Прохожие пытаются вытолкать автомобиль из снежного плена.

Очевидец сначала снимал, а потом решил пойти и помочь мужчинам. На кадрах видно, как машину скорой помощи толкают несколько прохожих. К сожалению, их попытки не могут увенчаться успехом.

Пользователи соцсетей винят во всем потепление: мол, выпало много снега, и он теперь тает.

ИСТОЧНИК KP.RU