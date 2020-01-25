2020-01-25T13:28:37+03:00
Происшествия

Машины плывут: в Новосибирске из-за прорвавшейся трубы затопило улицу

Коммунальное ЧП случилось на улице Лежена
Анна ПАШАГИНА
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Вода размыла дорогу. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Вода размыла дорогу. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
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В субботу, 25 января, на улице Адриена Лежена произошла коммунальная авария - как говорят очевидцы, прорвало трубу. Вода затопила дорогу и размыла снег: об этом рассказали жители Дзержинского района в социальных сетях.

— Топит уже не первый раз и не первый год. Течение у нас вот так ускоряется и пошло— поехало, — рассказывает подписчик в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, что машины по этой дороге не едут, а почти плывут.

— У нас прямо как в песне, только слова другие — не надо паники в январе на «Титанике», — смеется очевидец.

На месте ЧП сейчас работают аварийные бригады. Когда закончатся работы еще неизвестно.

Коммунальная авария в Дзержинском районе.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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