«От удара отнялась рука»: в Новосибирске на пенсионерку упала глыба льда

25 Янв. 2020 2020-01-25T13:23:16+03:00

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На пожилую женщину вечером в пятницу, 24 января, упала с четвертого этажа глыба льда. О ЧП рассказала дочка пострадавшей в социальных сетях:

— Моя мама пошла в магазин, и когда она подходила к супермаркету, на нее упала огромная глыба льда с четвертого этажа. Чудом не попало по голове, но упало на плечо и правую сторону, которую всю отбило и сбило с ног. В это время мимо проезжал этот мужчина, который увидел, как падала глыба. — рассказывает женщина в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Мужчина сразу же подбежал к пенсионерке. Женщина лежала и не шевелилась. Он поднял ее и довез до дома.

Теперь у женщины синяки по всему телу. От удара отнимается правая рука. Женщина пытается понять, куда ей нужно обратиться, чтобы приняли меры и расчистили снег.

ИСТОЧНИК KP.RU