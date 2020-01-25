Сибиряк проломил обидчику череп рукояткой от дивана

25 Янв. 2020 2020-01-25T13:00:19+03:00

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В городе Куйбышев двое мужчин вместе выпивали, когда между ними завязалась ссора, закончившаяся дракой:

— Подозреваемый бил своего знакомого рукояткой от дивана, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. — Пострадавший был доставлен в центральную районную клиническую больницу.

Врачи диагностировали у сибиряка переломы затылочной области и височной кости. Мужчине 36 лет.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления — 48-летнего местного жителя, ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, — пишет пресс-служба.

Сейчас полицейские возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU