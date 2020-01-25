Отмена рейсов в Новосибирске из-за метели: рассказываем, куда сибиряки уехать не смогут

25 Янв. 2020 2020-01-25T10:10:45+03:00

Машины слетают на трассах в кювет. Фото: скриншот из видео.

На автовокзале происходит отменя рейсов в Новосибирске из-за метели: сегодня на линию не выйдут немколько рейсов

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Отмена рейсов в Новосибирске из-за метели не порадовала пассажиров. Причина того, что автобусы не выйдуи на линию, — непогода на трассе. На кадрах видео ясно видно, какие переметы на международных трассах. У водителей очень плохая видимость.

В связи с этим вот какие рейсы пришлось отменить в субботу, 25 января:

17:45 Карасук — Новосибирск АВ-Главный

12:30 Новосибирск — Родино с. 739

15:40 Новосибирск — Яровое

18:30 Новосибирск — Усть-Каменогорск ч/з Змеиногорск 617

18:45 Новосибирск — Карасук 512

19:20 Новосибирск АВ — Семипалатинск

19:30 Новосибирск — Караганда — сообщает у себя в группе в социальных сетях «Автовокзал Новосибирск».

Так же на завтра, 26 января, отменены рейсы на 16:20 — Новосибирск-Темиртау через Астану. Сибиряки не смогут уехать в 19:00 из Новосибирска в Горно-Алтайск.

Отмена рейсов в Новосибирске из-за метели.

ИСТОЧНИК KP.RU