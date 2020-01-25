Отмена рейсов в Новосибирске из-за метели: рассказываем, куда сибиряки уехать не смогут
Отмена рейсов в Новосибирске из-за метели не порадовала пассажиров. Причина того, что автобусы не выйдуи на линию, — непогода на трассе. На кадрах видео ясно видно, какие переметы на международных трассах. У водителей очень плохая видимость.
В связи с этим вот какие рейсы пришлось отменить в субботу, 25 января:
17:45 Карасук — Новосибирск АВ-Главный
12:30 Новосибирск — Родино с. 739
15:40 Новосибирск — Яровое
18:30 Новосибирск — Усть-Каменогорск ч/з Змеиногорск 617
18:45 Новосибирск — Карасук 512
19:20 Новосибирск АВ — Семипалатинск
19:30 Новосибирск — Караганда — сообщает у себя в группе в социальных сетях «Автовокзал Новосибирск».
Так же на завтра, 26 января, отменены рейсы на 16:20 — Новосибирск-Темиртау через Астану. Сибиряки не смогут уехать в 19:00 из Новосибирска в Горно-Алтайск.
Отмена рейсов в Новосибирске из-за метели.
ИСТОЧНИК KP.RU