2020-01-24T19:47:28+03:00
Общество

«Их там десятки, страшно мимо ходить»:новосибирцев возмутили полчища крыс рядом с мусорными баками

Заметили вредителей жители Ленинского района
Алена КУЛЕШОВА
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Жители уверяют, что такой количество вредителей они заметили после новогодних праздников. Фото: кадр из видеоЖители уверяют, что такой количество вредителей они заметили после новогодних праздников. Фото: кадр из видео
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Новосибирцы жалуются на полчища крыс около мусорных баков рядом с их домами. Жители домов на улице Степная в Ленинском районе уверяют, что такой количество вредителей они заметили после новогодних праздников.

— Были огромные горы мусора после праздников, его, к сожалению, плохо вывозили. Видимо, из-за этого их там и развелось так много. Раньше я тут крыс никогда не замечала, хотя живу здесь давно, — рассказала КП-Новосибирск Виктория Быкова, жительница дома № 34 на улице Степная. — Я чуть с ума не сошла, когда пошла выбрасывать мусор — их там десятки, бегают туда-сюда, что страшно подойти! Я пыталась их спугнуть, но людей эти крысы совершенно не боятся.

Теперь Виктория опасается, что расплодившиеся крысы могут добраться и до жилых домов, которые расположены совсем рядом.

— Они же разносчики инфекций! А вот у меня, к примеру, дома дети. Не хотелось бы, чтобы до такого дошло.

Сейчас местные жители собираются обратиться в ЖЭУ, чтобы попытаться разобраться с этой проблемой. А в сети, тем временем, активно обсуждают проблему сибиряков. Подписчики паблика Вконтакте «Инцидент Новосибирск», где появились жуткие ролики с крысами, предполагают, что вероятной причиной этого могла стать травля кошек в подвалах. Ведь если бы пушистые хищники были там — вредителей оказалось бы в разы меньше:

— А не надо было травить кошек в подвалах! Теперь получайте то, что заслужили.

— Домашние кошки этих крыс боятся, а вот дворовые бы живо расправились с ними.

— Их там так много, не удивительно, что местным жителям страшно, — пишут люди в комментариях под видео.

Новосибирцев возмутили полчища крыс рядом с мусорными баками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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