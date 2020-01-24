2020-01-24T09:39:11+03:00
Общество

В Новосибирске осудили военнослужащего, который подделывал проездные

На этом он заработал полмиллиона рублей
Ульяна ДЖАНКОВА
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Военнослужащий подделывал проездные офицерам.Военнослужащий подделывал проездные офицерам.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Новосибирске гарнизонный военный суд вынес приговор коменданту комендатуры военных сообщений аэропорта «Толмачево».

Военнослужащий подделывал проездные, которые давали право офицерам и одному члену семьи раз в год летать в отпуск бесплатно.

— Военнослужащие обращались к коменданту за помощью в покупке билетов. Схема была такая. Допустим, офицер и его сын летали по проездному, а на жену и дочь он давал деньги, чтобы комендант взял билеты на всю семью. Получается, что комендант деньги забирал себе, взамен делал липовый проездной, который передавал в авиакомпанию, — сообщили в военном следственном отделе СК по Новосибирскому гарнизону.

О подлоге сами офицеры и не подозревали. Обман вскрылся после того, как семье военнослужащего понадобилось перенести вылет. Оказалось, что билеты оформлены по липовым проездным.

Таким образом, комендант заработал около полумиллиона рублей. Но деньги ему придется вернуть. Таково решение суда. А еще заплатить штраф 230 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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