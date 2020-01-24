2020-01-24T07:55:39+03:00
Происшествия

В пригороде Новосибирска мама с малышом погибли в страшном пожаре

Их тела обнаружили под завалами, когда дом потушили
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
На пожаре погибла мама с ребенком. Фото: МЧС по Новосибирской областиНа пожаре погибла мама с ребенком. Фото: МЧС по Новосибирской области
Изменить размер текста:

В городе Обь в пригороде Новосибирска случилась трагедия: на пожаре погибли 44-летняя мама с 5-летним малышом.

Мама с ребенком в момент возгорания находились в доме, который расположен в садоводческом обществе «Волна-1». Он загорелся рано утром в четверг, 23 января.

По факту гибели семьи следователи проводят проверку.

— По данному факту проводится проверка, — сообщают В СК по Новосибирской области. — Предположительно, причиной возгорания явилось короткое замыкание электропроводки.

Достоверно причина воспламенения будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Разбили авто, ограбили магазин»: школьники с битами устроили погром в Новосибирске
В пригороде Новосибирска мама с малышом погибли в страшном пожаре
«Может наступить депрессия, бессонница и запор»: водитель автобуса вез из Казахстана запрещенные таблетки для похудения
«Ваша — сломана, на помойку ее!»: в Новосибирске мошенник втридорога продал бабушке электроплиту
«Простите, безвыходное положение»: сибирячка бросила котенка на морозе с прощальной запиской
«Плакал, устал терпеть боли»: мальчик, умирающий от рака, госпитализирован в клинику Санкт-Петербурга
Либо всем, либо никому: прокуратура запретила биомороженое в детском саду
«Может, это жемчуг?»: сибиряк купил форель с галькой внутри
Американка два года искала в России родную мать, правда оказалась ужасной
Как назвать мамонта? Новосибирцы выбирают имя «жениху» Матильды
В МЧС новосибирцам посоветовали отказаться от поездок на Алтай из-за метели
Анатолий Локоть: прямые выборы мэров городов-миллионников нужно закрепить в Конституции
«Пытался увезти девочку на машине!»: сибиряки пересылают друг другу сообщение о нападении на третьеклассницу
Новосибирец на иномарке сбил школьника: ребенка доставили в больницу
Под Новосибирском пассажирский автобус протаранил внедорожник
«Почему они молчат»: новосибирские пассажиры шокировали блогера из Казахстана
Родители объявили в розыск сына-первоклассника, который задержался в школе
«Фура добавилась позже»: два грузовика перекрыли дорогу в Новосибирске
«Один душ на 60 комнат»: кипяток затопил ветхое общежитие под Новосибирском