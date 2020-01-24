В пригороде Новосибирска мама с малышом погибли в страшном пожаре
В городе Обь в пригороде Новосибирска случилась трагедия: на пожаре погибли 44-летняя мама с 5-летним малышом.
Мама с ребенком в момент возгорания находились в доме, который расположен в садоводческом обществе «Волна-1». Он загорелся рано утром в четверг, 23 января.
По факту гибели семьи следователи проводят проверку.
— По данному факту проводится проверка, — сообщают В СК по Новосибирской области. — Предположительно, причиной возгорания явилось короткое замыкание электропроводки.
Достоверно причина воспламенения будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU