В пригороде Новосибирска мама с малышом погибли в страшном пожаре

24 Янв. 2020 2020-01-24T07:55:39+03:00

На пожаре погибла мама с ребенком. Фото: МЧС по Новосибирской области

Их тела обнаружили под завалами, когда дом потушили

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В городе Обь в пригороде Новосибирска случилась трагедия: на пожаре погибли 44-летняя мама с 5-летним малышом.

Мама с ребенком в момент возгорания находились в доме, который расположен в садоводческом обществе «Волна-1». Он загорелся рано утром в четверг, 23 января.

По факту гибели семьи следователи проводят проверку.

— По данному факту проводится проверка, — сообщают В СК по Новосибирской области. — Предположительно, причиной возгорания явилось короткое замыкание электропроводки.

Достоверно причина воспламенения будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU