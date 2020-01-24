2020-01-24T08:06:47+03:00
Общество

«Разбили авто, ограбили магазин»: школьники с битами устроили погром в Новосибирске

Их родители отказались возмещать ущерб
Ульяна ДЖАНКОВАНадежда РЫЖКИНА
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Подростки и их родители пытаются уйти от ответственности. Фото: стоп-кадрПодростки и их родители пытаются уйти от ответственности. Фото: стоп-кадр
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В Новосибирске полицейские поймали двоих подростков 15 и 17 лет, которые устроили переполох в Новосибирске.

За одну ночь они разбили фары у припаркованного автомобиля, вломились в торговый центр на площади Карла Маркса и вынесли оттуда вещи.

Как школьники разбили фары у авто, сняла камера видеонаблюдения. Это случилось у дома №7 по улице Восход.

Также очевидец рассказал, что ночью, когда торговый центр уже не работал, молодые люди вломились внутрь и вынесли семь сумок товара. Охранники не успели их задержать.

— Хулиганов поймали. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, а также уточняется размер ущерба, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По словам владельца разбитого автомобиля, родители мальчиков уже сейчас говорят, что никакого ущерба они возмещать не будут. Об этом мужчина рассказал в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Но юрист Елена Данилова утверждает, наказания избежать не удастся.

— Если ребенок несовершеннолетний, за него несут ответственность законные представители. По некоторым статьям уголовная ответственность начинается с 14 лет, по некоторым — с 16. Но даже если не возбудят уголовное дело, ущерб должны возместить. Владельцу машины надо подать заявление в суд о возмещении материального вреда. Также поступить и магазину, откуда украли вещи, - прокомментировала КП-Новосибирск Елена Данилова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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