«Ваша — сломана, на помойку ее!»: в Новосибирске мошенник втридорога продал бабушке электроплиту

24 Янв. 2020 2020-01-24T07:02:38+03:00

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Пожилую жительницу Академгородка в Новосибирске обманул мошенник. Об этом рассказала КП-Новосибирск ее внучка Зоя Летягина. Сибирячка хочет предупредить и других пенсионерок, чтобы они не теряли бдительность. Мошенники грамотно составляют договор, полиция их не сможет привлечь.

— К бабушке в квартиру постучал мужчина по имени Максим. Сказал, что он из какого-то отдела утилизации. Якобы ему срочно надо проверить бабушкину плиту. После диагностики сказал, что плита сломана и предложил помочь: купить новую по программе для пенсионеров, якобы ее цена всего 37 тысяч рублей. Бабушка согласилась, — рассказывает внучка 82-летней пенсионерки Зоя Летягина.

Мужчина привез пожилой женщине плиту, снял упаковку, а вот чек не оставил и не заполнил гарантийный талон. А еще бабушка подписала договор, но что в нем написано, вникать не стала.

Обман обнаружила внучка, когда пришла в гости к бабушке. Она увидела у родственницы обновку и стала расспрашивать. История Зое показалась мутной.

— По телефону, указанному в договоре, ответила хамоватая девица. Она ничего не слышала ни о компании, ни об электрике, который должен был прийти подключить плиту, ни об этом парне из «утилизации». Я сразу поняла — что-то не то. На мой резонный вопрос о возврате товара и денег она заявила: у вас упаковки нет! Все вопросы к компании, указанной в договоре, — рассказала внучка.

Позже девушка выяснила через Интернет, что компания «Бонус», которую представлял мошенник, и правда есть. Только занимается она перевозками товаров, а не продает технику. Их номера телефона Зоя не нашла. Зато нашла в каталоге онлайн-магазина плиту «Гефест». Ее реальная цена — 13 тысяч рублей.

Зоя отправилась в полицию, чтобы написать заявление, но ей сказали так: ничем помочь не можем. Оказывается, мошенники грамотно составили договор. По условиям документа они свои обязательства выполнили. Ошибка пожилой женщины в том, что она не вникла в детали. Тем не менее Зоя намерена обратиться к юристу и добиваться правды до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU