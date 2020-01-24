2020-01-24T06:20:16+03:00
Общество

«Простите, безвыходное положение»: сибирячка бросила котенка на морозе с прощальной запиской

Нового хозяина малышу нашли спустя два часа
Ульяна ДЖАНКОВА
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Женщина подкинула своего котенка под двери ветклиники. Фото: ветклиника "Пульс"Женщина подкинула своего котенка под двери ветклиники. Фото: ветклиника "Пульс"
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В Новосибирске ветеринары клиники, расположенной по улице Михаила Немыткина на «Родниках», под своими дверями обнаружили переноску. Внутри был котенок, а рядом записка.

— Пожалуйста, пристройте кому-нибудь котенка. Ему пять месяцев, зовут Барин. Он послушный, общительный и ласковый. Знает команды «нельзя» и «иди ко мне». Ходит в горшок: без наполнителя и бумажек. Любит играть с водой. Простите за подкидыша, но срочно нужно уехать, а пристроить не смогла. Простите еще раз. Безвыходное положение, — написала хозяйка малыша.

Ветеринары рассказали, что переноску с пушистиком они обнаружили рано утром. Было еще темно, а еще морозно и ветрено.

Хозяйка, бросившая котенка, написала прощальную записку. Фото: ветклиника "Пульс"

Хозяйка, бросившая котенка, написала прощальную записку. Фото: ветклиника "Пульс"

— Мы не знаем, сколько времени малыш провел на улице. Но в 8:30 переноска уже стояла у закрытых дверей. Ждал и плакал, — поделились в клинике. — Накормили, отогрели, проверили на отсутствие наследственных заболеваний сердца и сделали прививку. А теперь вот ищем хозяев.

Удивительно, но новый дом котенок нашел за два часа. Откликнулась женщина, увидевшая пост с фото малыша. Она тут же приехала и забрала к себе животное.

— Уже вечером забрали, какой он ласковый, — написала женщина.

Новый дом малыш нашел спустя два часа. Фото: ветклиника "Пульс"

Новый дом малыш нашел спустя два часа. Фото: ветклиника "Пульс"

В клинике посоветовали не бросать вот так животных у двери. А просить помощи лично, ведь котенок пережил целый стресс, пока был один на улице в закрытой переноске.

— Если вы самостоятельно не можете пристроить питомца, обратитесь за помощью. Не знаете куда? Напишите нам, напишите в группы помощи животным, и вам обязательно помогут и расскажут, что сделать, — порекомендовали ветеринары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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