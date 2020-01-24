Либо всем, либо никому: прокуратура запретила биомороженое в детском саду

24 Янв. 2020 2020-01-24T04:26:34+03:00

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В Новосибирске прокуратура запретила в одном из детских садов давать детям биомороженое. По мнение заведующей дошкольного учреждения, десерт должен был укрепить иммунитет детей.

Казалось бы, благое намерение на деле обернулось скандалом. Причина в том, что не все родители восприняли такой метод оздоровления — эффективным. Ко всему прочему десерт нужно было оплачивать самим: за маленький стаканчик — 39 рублей, норма в месяц — 10 порций, получается всего 390 рублей.

В итоге дети тех, кто сдал деньги, ели мороженное, а остальные смотрели и расстраивались: они не понимали, почему их обделяют. По мнению заведующей, в этом не было ничего плохого.

— Такое неравенство противоречит требованиям законодательства об образовании, — уверена помощник прокурора Ольга Пиунова. — Помимо этого обнаружены еще нарушения. Например, заведующая детского сада заключила с предпринимателем договор поставки, согласно которому образовательная организация взяла на себя обязательства по принятию и оплате поставляемого биомороженого. Фактически за мороженое платили родители воспитанников, из-за чего и получилась неприятная ситуация. А еще нарушены санитарные нормы. Десерт в садик привозила одна из родительниц. На ней не было специальной одежды, откуда оно было, непонятно.

Прокуратура потребовала исключить биомороженое из питания детей, а также впредь не допускать таких ситуаций в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU