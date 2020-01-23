2020-01-23T14:06:25+03:00
Общество

Следователи проводят проверку после смерти девочки в больнице без реанимации

О результатах проверки будет известно позже
Алена КУЛЕШОВА
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Следователи проводят проверку по факту смерти девочки.Следователи проводят проверку по факту смерти девочки.
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В Новосибирске следователи проводят проверку после смерти девочки в больнице, где не было реанимации. Этим займутся специалисты из Заельцовского межрайонного следственного отдела.

— Заельцовским межрайонным следственным отделом организована уголовно-процессуальная проверка по факту смерти 7-летней девочки в одном из медицинских учреждений Заельцовского района города Новосибирска, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 21 января. В Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи умерла семилетняя девочка: в отделении не оказалось реанимации. Мама погибшего ребенка считает, что если бы медучреждение было укомплектовано полностью, подобного исхода можно было бы избежать.

КП-Новосибирск обращалась в областное министерство здравоохранения, чтобы узнать мнение специалистов на этот счет. В минздраве ответили, что если родители обратятся к ним для того, чтобы разобраться в причинах произошедшего, то обязательно будет проведена проверка по данному случаю и дана оценка действий медицинского персонала. Медики также приносят искренние соболезнования семье девочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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