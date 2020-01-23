В АО «РЭС» прошло курсовое обучение руководителей учебных групп

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:00:09+03:00

22 января 2020 года в акционерном обществе «Региональные электрические сети» прошло курсовое обучение руководителей учебных групп исполнительного аппарата компании с привлечением специалистов учебно-методического центра (УМЦ) ГОЧС по Новосибирской области

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Обучение проводилось в соответствии с Планом основных мероприятий АО «РЭС» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 2020 год с целью качественной подготовки работающего персонала по данным вопросам.

В ходе курсового обучения с руководителями учебных групп была отработана методика проведения занятий и тренировок по тематике обучения на текущий год, проведена проверка качества разработки соответствующей документации, а также рассмотрены вопросы совершенствования системы подготовки персонала в области ГО и ЧС по наиболее важным и сложным вопросам.

Кроме того, в ходе обучения специалисты учебно-методического центра представили руководителям учебных групп аппарата управления АО «РЭС» ряд разработок для дистанционного обучения: электронный информационно-образовательный комплекс в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и мобильное приложение «Советы спасателя». Эти ресурсы позволяют проверить свои знания по вопросам ГОЧС, ознакомиться с нормативно-правовой базой, памятками по оказанию первой помощи и порядком действий в различных экстренных ситуациях.

В целом, в АО «РЭС» уделяется пристальное внимание совершенствованию работы в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, что неоднократно отмечалось наградами правительства Новосибирской области и Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Проведение подобных учебных мероприятий носит систематический характер и является частью большой планомерной работы по обеспечению безопасности персонала и объектов энергетики.