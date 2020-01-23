2020-01-23T13:00:09+03:00
Общество

В АО «РЭС» прошло курсовое обучение руководителей учебных групп

22 января 2020 года в акционерном обществе «Региональные электрические сети» прошло курсовое обучение руководителей учебных групп исполнительного аппарата компании с привлечением специалистов учебно-методического центра (УМЦ) ГОЧС по Новосибирской области
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
Изменить размер текста:

Обучение проводилось в соответствии с Планом основных мероприятий АО «РЭС» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 2020 год с целью качественной подготовки работающего персонала по данным вопросам.

В ходе курсового обучения с руководителями учебных групп была отработана методика проведения занятий и тренировок по тематике обучения на текущий год, проведена проверка качества разработки соответствующей документации, а также рассмотрены вопросы совершенствования системы подготовки персонала в области ГО и ЧС по наиболее важным и сложным вопросам.

Кроме того, в ходе обучения специалисты учебно-методического центра представили руководителям учебных групп аппарата управления АО «РЭС» ряд разработок для дистанционного обучения: электронный информационно-образовательный комплекс в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и мобильное приложение «Советы спасателя». Эти ресурсы позволяют проверить свои знания по вопросам ГОЧС, ознакомиться с нормативно-правовой базой, памятками по оказанию первой помощи и порядком действий в различных экстренных ситуациях.

В целом, в АО «РЭС» уделяется пристальное внимание совершенствованию работы в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, что неоднократно отмечалось наградами правительства Новосибирской области и Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Проведение подобных учебных мероприятий носит систематический характер и является частью большой планомерной работы по обеспечению безопасности персонала и объектов энергетики.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В АО «РЭС» прошло курсовое обучение руководителей учебных групп
Довыпендривался: парня, который прогуливался по рельсам в метро, оштрафовали
Закончились поиски сбежавшего из-за уроков 11-летнего мальчика
Сбежавшего из-за уроков 11-летнего мальчика видят в городе
«Тебя Бог не простит!» - мать убитого бизнесмена разрыдалась, услышав на суде извинения киллера
Как Бог раздавал снег: ироничный ролик про гречку и новосибирские сугробы взорвал соцсети
А он хотел снежинки вырезать: полицейского, который заливал виски в бачок омывателя, наказали слишком строго
День российского студенчества в СГУПСе
Отчет губернатора Новосибирской области о работе правительства принят единогласно
«Вернусь, когда мама исправится»: в Новосибирске ищут пропавшего 11-летнего мальчика
«Хозяин прибежал, а там все в огне»: в Новосибирске ночью вспыхнул дом
Клиенты Tele2 в Новосибирске могут купить популярные смартфоны со скидкой 20%
Бегала и дышала на всех: приставы заставили сибирячку с туберкулезом лечь в больницу
В холодильнике не поместилось: вор украл мясо из багажника автомобиля
«Ого, сколько котиков»: сибирячка случайно устроила флешмоб, пока скучала в «пробке»
«Лежал, не в силах пошевелиться»: пса, больного раком, хозяева выбросили на улицу
«А если по голове кому-нибудь?»: соцсети возмутили подростки, разбившие битами автомобиль на парковке
«Я стала раскрепощенной»: сибирячка в коротких шортах показала откровенный танец
«Она не слышит людей, но любит их»: волонтеры ищут дом глухой собаке