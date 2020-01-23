Как Бог раздавал снег: ироничный ролик про гречку и новосибирские сугробы взорвал соцсети

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:42:40+03:00

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На сайте TikTok опубликован ролик «Как Бог раздавал снег». Его автор продемонстрировал, какой выдалась зима в этом году в пяти крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске и Новосибирске.

В городах европейской части выпало чуть-чуть снега... Фото: стоп-кадр

Чтобы было нагляднее, количество сугробов он показал на гречке.

Так, на Санкт-Петербург упало ползернышка, на Москву — несколько крупинок. Так же — на Екатеринбург и Челябинск. А на Новосибирск рассыпался весь пакет.

...а в Новосибирске сразу гора. Фото: стоп-кадр

Снег в Новосибирске в этом году действительно идет почти каждый день. Синоптики прогнозируют осадки и на ближайшие дни. Так, в пятницу и субботу ожидается мокрый снег, который прекратится только в воскресенье, 26 января. До конца недели ожидается теплая погода, столбики термометров покажут около 0 градусов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/756319" frameborder="0"></iframe> Как Бог раздавал снег.

ИСТОЧНИК KP.RU