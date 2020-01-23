Как Бог раздавал снег: ироничный ролик про гречку и новосибирские сугробы взорвал соцсети
На сайте TikTok опубликован ролик «Как Бог раздавал снег». Его автор продемонстрировал, какой выдалась зима в этом году в пяти крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске и Новосибирске.
В городах европейской части выпало чуть-чуть снега... Фото: стоп-кадр
Чтобы было нагляднее, количество сугробов он показал на гречке.
Так, на Санкт-Петербург упало ползернышка, на Москву — несколько крупинок. Так же — на Екатеринбург и Челябинск. А на Новосибирск рассыпался весь пакет.
...а в Новосибирске сразу гора. Фото: стоп-кадр
Снег в Новосибирске в этом году действительно идет почти каждый день. Синоптики прогнозируют осадки и на ближайшие дни. Так, в пятницу и субботу ожидается мокрый снег, который прекратится только в воскресенье, 26 января. До конца недели ожидается теплая погода, столбики термометров покажут около 0 градусов.
Как Бог раздавал снег.
ИСТОЧНИК KP.RU