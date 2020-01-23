Отчет губернатора Новосибирской области о работе правительства принят единогласно

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:06:04+03:00

www.nso.ruГубернатор Андрей Травников представил депутатам Законодательного собрания отчет о деятельности правительства Новосибирской области за 2019 год.

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Губернатор Андрей Травников представил депутатам Законодательного собрания отчет о деятельности правительства Новосибирской области за 2019 год. Парламентарии единогласно поддержали его и одобрили деятельность регионального правительства.

— В минувшем году Новосибирская область устойчиво развивалась, во многих сферах происходили качественные изменения, — сообщил в своем докладе Андрей Травников. — Этого удалось добиться благодаря эффективному выполнению национальных проектов, стратегических задач, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным, системному совершенствованию областного законодательства, решению текущих проблем муниципальных районов и городских округов.

В прошлом году Новосибирская область начала активную работу по всем 12 нацпроектам. Заключены соглашения по 49 региональным составляющим федеральных проектов. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО, на их реализацию было направлено почти 30 млрд рублей. Валовый региональный продукт вырос почти на 3 процента и составил около 1,3 трлн рублей. Растут промышленное производство (на 2,1%) и инвестиционная активность (на 13,3%).

Кроме того, второй год подряд Новосибирская область выходит на исторический максимум по объему инвестиций. Например, в 2018 они составили 196 млрд рублей, в 2019-м, по первым оценкам — 210 млрд рублей. В прошлом году разработаны новые механизмы стимулирования инвестиционной деятельности. Привлечение инвесторов в область остается приоритетом работы регионального правительства.

— Новосибирская область входит в 2020 год с серьезными планами, — отметил губернатор Андрей Травников. Регион заключает дополнительные соглашения по региональным составляющим нацпроектов — в общей сложности на 31 млрд рублей.

Глава региона выразил уверенность в том, что 2020-й будет крайне насыщенным на события и проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU