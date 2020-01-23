Клиенты Tele2 в Новосибирске могут купить популярные смартфоны со скидкой 20%

23 Янв. 2020 2020-01-23T07:53:20+03:00

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает новым клиентам купить выгодный комплект в своих салонах. Он позволяет сэкономить на покупке смартфонов ведущих брендов, комплексно защитить свой телефон и подключить подходящийтариф

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Операторский «бандл»для новых клиентов Tele2 включает смартфон, выгодный тариф и комплексную страховку приобретаемого устройства. При покупке комплекта абонент получает скидку 20% на смартфон. Предложение распространяется на ключевые бренды потребительских предпочтений, которые традиционно занимают наибольшую долю в продажах Tele2: Apple, Samsung,Huawei, Xiaomi,Oppo, Vivo. Благодаря акции «Бомбические цены» клиенты смогут приобрести востребованные у интернет-пользователей смартфоны по сниженной цене.

В комплект «Бомбические цены» входит подключение востребованного у новосибирцев тарифа с большим объемом интернет-трафика – «Мой онлайн+». За ежемесячную абонентскую плату 400 рублей в месяц клиенту предоставляется 30 Гб интернета, безлимитные соцсети и 600 минут на номера других операторов. Для абонентов тарифа действуют бесплатные звонки на номера Tele2 по России, которые не уменьшают пакеты минут, перенос остатков неиспользованных минут, SMS и интернет-трафика на следующий месяц, а стоимость услуг в поездках по стране остается такой же, как в домашнем регионе.

В течение первого года услуга «Бомбические цены» защищает устройство от любых страховых рисков: поломки, залива жидкостью, кражи, пожара и даже списания средств в результате кражи. В течение еще 12 месяцев по окончании гарантии производителей сервис защищает от рисков, связанных с поломкой смартфона. Стоимость страховки рассчитывается исходя из цены устройства.

Чтобы воспользоваться предложением «Бомбические цены», абоненту необходимо внести трехмесячную абонентскую плату по тарифу.Она зачисляется на счет абонентского номера для оплаты услуг связи. Акция действует до конца 2020 года. Перечень салонов, участвующих в акции в Новосибирске, можно уточнить у продавцов-консультантов в салонах связи Tele2.Условия акции – по ссылке.