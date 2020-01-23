2020-01-23T07:49:28+03:00
Происшествия

«Хозяин прибежал, а там все в огне»: в Новосибирске ночью вспыхнул дом

Погибших и пострадавших в огне на пожаре нет
Надежда РЫЖКИНА
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У дома полностью выгорела крыша. Фото: «Подслушано Стрижи Карьер Мочище Родники»У дома полностью выгорела крыша. Фото: «Подслушано Стрижи Карьер Мочище Родники»
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В Заельцовском районе Новосибирска ночью в четверг, 23 января, сгорел деревянный дом №64 по улице Лобачевского, а также гараж. Яркое зарево увидели соседи. Они выглянули в окно, а дом уже вовсю полыхал. Потушить его смогли только к утру.

— В 3:18 загорелся частный двухэтажный дом. У него сгорела крыша по всей площади, и огонь пробрался внутрь. В 4:10 пожарные ликвидировали открытое горение, к семи утра — полностью потушили. Огонь перешел и на соседнюю пристройку — гараж. Гараж горел внутри, но автомобиля в нем не оказалось. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, устанавливают причину пожара, — сообщил руководитель пресс-слжбы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

В ведомстве рассказали, что погибших и пострадавших нет. Хозяин прибежал, когда пожарные уже тушили дом. Он сказал, что внутри никого не должно быть, так как в нем постоянно никто не проживал.

В Новосибирске полностью сгорел жилой дом с гаражом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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