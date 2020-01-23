Бегала и дышала на всех: приставы заставили сибирячку с туберкулезом лечь в больницу

23 Янв. 2020 2020-01-23T06:55:58+03:00

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Необычное решение суда пришлось исполнить новосибирским приставам.

У жительницы Купино диагностировали открытую форму туберкулеза. Несмотря на тяжелое заболевание, девушка заявила, что лечиться не будет. Она свободно расхаживала по городу и посещала общественные места. По мнению, медиков сибирячка могла заразить других людей опасным заболеванием.

Медработник Купинской ЦРБ забили тревогу и отправились в суд. Врачи требовали отправить заразную девушку в больницу. Суд встал на сторону медиков.

— Больная женщина не желала лечиться добровольно. В результате ее пришлось доставлять в больницу в принудительном порядке, — сообщили в Службе судебных приставов.

Под контролем судебных приставов сибирячку привезли в диспансер на «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU