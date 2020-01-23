2020-01-23T06:20:24+03:00
Общество

В холодильнике не поместилось: вор украл мясо из багажника автомобиля

Сибиряк зимой использовал машину как морозильную камеру
Ульяна ДЖАНКОВА
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Вор украл из багажника авто мясо.Вор украл из багажника авто мясо.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Необычную кражу раскрыли новосибирские полицейские. В Ленинском районе города вор стащил мясо из багажника ВАЗ-2105. Откуда он узнал о хранилище, выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Известно, что продукт в машине хранил продавец. Он рассказал, что зимой использует свою машину как холодильник. Ущерб составил около 17 тысяч рублей, видимо, вор украл не пару килограммов.

Но перепродать награбленное не успел. Его поймали, а дома нашли мясо.

— По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержали 44-летнего ранее не судимого новосибирца. При обыске по месту проживания задержанного часть похищенного была изъята, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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